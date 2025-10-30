Iniciativa anti-ICE: voluntarios en Chicago distribuyen este tipo de silbatos como método de alerta y protección de inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Un movimiento comunitario en Chicago ha implementado una red de alerta mediante silbatos para advertir sobre operativos del ICE.

Este sistema de alertas busca evitar detenciones arbitrarias y promover el conocimiento de los derechos migratorios, en un contexto de aumento en los operativos del ICE en la ciudad.

La estrategia también incluye kits de defensa y la difusión de folletos informativos. Estos kits suelen incluir el silbato y folletos informativos que explican los códigos y los derechos de los migrantes.

Sistema de alerta comunitario

En barrios como La Villita y Belmont Cragin, residentes usan silbatos para comunicar la presencia de agentes de inmigración. Los silbatos sirven como señales rápidas para agruparse, hacer ruido y alertar a la comunidad, con el objetivo de evitar detenciones inesperadas durante operaciones migratorias.​

Líderes comunitarios de organizaciones como Latino Union explican:

"Los silbatos se usan para enviar códigos de advertencia que movilizan a la comunidad para proteger a los inmigrantes y evitar detenciones".

Cristina Martínez, migrante mexicana con más de 30 años en Chicago, declaró:

"ICE nos discrimina, nos señala con el dedo como si estuviéramos apestados. Otra forma de resistencia ha sido negar el acceso a los agentes de ICE cuando llegan a vecindarios. Los silbatos es una bonita manera de mostrar apoyo. Los dueños de casas no los dejan entrar, incluso los americanos les gritan: ‘out, out… fuera, fuera’", narró Martínez.

Organización y respuesta comunitaria

Diversas organizaciones han establecido redes de respuesta rápida, con brigadas que patrullan y monitorean la actividad del ICE. Estas iniciativas también fomentan la formación de grupos de apoyo y han realizado talleres para fabricar kits y folletos con instrucciones y códigos de alerta.​

El uso de silbatos y otras herramientas se ha convertido en un símbolo de resistencia pacífica, con la finalidad de crear un muro de protección frente a las redadas, que en los últimos meses han intensificado su presencia en diferentes vecindarios de Chicago.​

