Se acerca el invierno a EEUU: sepa cómo preparar su vehículo para la temporada

Suscríbete a nuestros canales

A medida que las temperaturas comienzan a bajar, las personas que viven en Estados Unidos (EEUU) deben tomar previsiones, no solo en su hogar, sino también en su vehículo, una buena preparación asegura su protección y le evitará problemas que consuman su dinero innecesariamente.

Es importante que esté al tanto de que las temperaturas bajo cero y los elementos presentes durante el invierno pueden causar estragos en los sistemas de su automóvil y causar fallas que pueden volverse costosas rápidamente.

Más específicamente, la necesidad de preparación se debe a que el frío extremo afecta la física y química del vehículo, mientras que la nieve y el hielo comprometen la seguridad y la movilidad en la carretera.

De hecho, se señala que hay un aproximado de 156.164 choques al año debido a carreteras heladas en EEUU, según la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration - FHWA).

Previsiones necesarias a aplicar antes de que entre por completo el invierno

Las siguientes recomendaciones recopiladas por el portal de Top10, están en línea con los lineamientos de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), y pueden resultar vitales para los propietarios y conductores de autos:

Evalúe la situación de sus neumáticos:

Si las bandas de rodadura de sus neumáticos están desgastadas, el vehículo será menos estable.

Las bandas de rodadura desgastadas aumentan la distancia de frenado de su automóvil en condiciones invernales heladas, lo que aumenta la probabilidad de accidentes.

Los neumáticos con bandas de rodadura desgastadas no pueden agarrarse bien en la carretera y deben reemplazarse.

Además, tenga en cuenta que el clima más frío también afecta la presión de los neumáticos.

Por lo que debe asegurarse de tener un manómetro en su automóvil.

También debe tener presente que, los neumáticos desinflados pueden hacer que su automóvil patine en superficies resbaladizas.

Si es posible, mantenga un compresor de aire portátil que le permita inflar la llanta de su automóvil durante el invierno.

Por último, considere invertir en neumáticos para nieve si vive en un área que recibe mucha nieve.

Los neumáticos de invierno le permiten obtener una mejor tracción en carreteras heladas.

Revise sus frenos

La nieve, el hielo, el aguanieve y la lluvia en las carreteras significan que su automóvil debe poder detenerse rápidamente, por lo que sus frenos tienen que estar en óptima calidad.

Para ello, haga revisar sus frenos y reemplace las pastillas o rotores de freno si están desgastados.

Si escucha sonidos de chirrido de metal o chirridos cuando frena, conduzca directamente a un mecánico de confianza y haga que revisen sus frenos, sin importar el clima.

Revise y repare su batería

Debe saber que el clima frío del invierno realmente puede afectar la batería de su automóvil.

Explican que las temperaturas bajo cero reducen a la mitad la energía de la batería de un automóvil completamente cargada, lo que puede provocar problemas en la carretera.

Verifique el estado de su batería con una prueba de carga de la batería, esto le permitirá saber cuánto voltaje, resistencia interna y conductancia están disponibles en su batería.

Dependiendo del estado de la batería, decida si desea sustituirla por una nueva.

Sea consciente de que probablemente usará el desempañador y el calentador de su automóvil con mayor frecuencia cuando haga frío, lo que ejercerá una presión adicional sobre la batería de su automóvil.

Atención a sus faros y luces traseras

Tenga presente que los faros delanteros y traseros son esenciales, ya que le permiten ver y ser visto por otros.

Conducir en invierno significa que oscurece antes, y las fuertes nevadas pueden causar condiciones de blanqueamiento mientras conduce.

Por esta razón debe prestar especial atención a las luces exteriores de su automóvil.

- Verifique que un faro no se haya quemado y reemplace la bombilla inmediatamente si lo ha hecho.

- Si las carcasas de los faros están agrietadas, repárelas para que la nieve o el hielo no puedan entrar en los componentes eléctricos de su automóvil.

Sepa que las luces nubladas son un peligro para usted y para otros vehículos en la carretera.

Encárguese de iluminar las luces empañadas regularmente con un limpiacristales.

Si eso no funciona, un kit de restauración de faros puede garantizar que sus luces permanezcan brillantes.

Ojo con las correas, los filtros y otras piezas del automóvil

Los cables y las correas deben examinarse en busca de grietas, los cables deben revisarse en busca de lubricación y las mangueras en busca de posibles fugas.

El clima frío y el aire seco del invierno pueden hacer que estas piezas del automóvil se sequen, bloqueen, se vuelvan quebradizas o agrietadas.

Realice el mantenimiento de su automóvil para que no se descomponga, dejándolo atrapado en la carretera en climas helados o tormentosos.

Haga que el mecánico cambie el filtro de aire de la cabina de su automóvil cuando sea necesario.

- Si está sucio, el HVAC de su automóvil no funcionará bien y las ventanas no se desempañarán correctamente.

Proteja las superficies de vidrio

Puede descongelar fácilmente las ventanas y el parabrisas de su automóvil rociándolos con una mezcla de una parte de agua por tres partes de vinagre.

El vinagre evitará que la escarcha y el hielo se acumulen en el vidrio y facilitará su eliminación con un raspador de hielo.

Examine sus limpiaparabrisas

Aseguran que las escobillas limpiaparabrisas intactas son imprescindibles en invierno.

Su visibilidad depende del estado de sus limpiaparabrisas, así que no los descuide en su revisión de automóviles antes del invierno.

Tenga presente que las escobillas del limpiaparabrisas pueden secarse o partirse, dejándolas incapaces de limpiar el parabrisas correctamente.

Los limpiaparabrisas quebradizos pueden dejar rayas de líquido en el parabrisas, lo que dificulta la visión.

Debe saber que las escobillas especiales para limpiaparabrisas de invierno tienen una cubierta de goma adicional para evitar que se acumule aguanieve o nieve.

Por lo que tiene que considerar si debe invertir en un juego para usar durante los meses de invierno si conduce mucho en climas fríos.

Preste atención a los líquidos

siguiendo con el parabrisas, asegúrese de que el tanque de líquido limpiaparabrisas esté lleno.

Ya que conducir a través de una tormenta de nieve puede consumir una cantidad significativa de líquido limpiaparabrisas.

Además, asegúrese de que el líquido en su tanque soportar temperaturas bajo cero.

Las tiendas de automóviles venden anticongelante líquido lavaparabrisas que puede agregar para evitar que el líquido se convierta en hielo.

Y, asegúrese de tener un galón adicional de líquido para el parabrisas para llenarlo rápidamente si se le acaba.

No se olvide de revisar el líquido de cambio de aceite, refrigerante del radiador (anticongelante), aceite de motor y líquido de frenos.

Entienda que tener el tipo adecuado de líquido en la proporción correcta mantiene su automóvil funcionando sin problemas.

- Recuerde llenar el tanque de gasolina de su automóvil con frecuencia para evitar que la línea de gasolina se congele y evitar quedarse sin combustible.

El exterior también es importante

Un automóvil limpio es una parte importante de la protección del automóvil en invierno.

La sal de carretera que se usa para derretir la nieve y el hielo puede afectar el exterior de su automóvil, lo que provoca acumulación u óxido.

Asegúrese de limpiar los huecos de las ruedas de su automóvil para eliminar la sal de la carretera antes de que tenga la oportunidad de corroer los metales del automóvil.

Al eliminar la suciedad y la mugre de su vehículo, lo prepara para lo que sea que el invierno le presente.

Además, termine la limpieza con una capa de cera que proteja la pintura de su automóvil.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube