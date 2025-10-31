Investigan a múltiples sospechosos de un ataque terrorista frustrado en Michigan: director del FBI da detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades federales de Estados Unidos (FBI) anunciaron que una operación de seguridad llevada a cabo en el estado de Míchigan logró neutralizar un posible plan de violencia terrorista para este fin de semana.

La noticia fue comunicada por el director del FBI, Kash Patel, a través de cuenta de X, donde informó que múltiples personas se encuentran detenidas como resultado de esta acción.

¿Qué ocurrió en Michigan?

El director Patel, indicó que en la mañana de este viernes, el FBI "frustró un posible ataque terrorista" y detuvo a individuos en Míchigan que presuntamente tramaban un acto violento coincidiendo con las celebraciones de Halloween.

Tras los operativos, la Policía de Dearborn, una ciudad ubicada al oeste de Detroit, utilizó sus plataformas sociales para tranquilizar a la población.

En un comunicado publicado, el departamento local aseguró que el FBI había realizado intervenciones a primera hora del viernes y afirmó de manera categórica: "Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad".

¿Qué más se conoce sobre el atentado?

Aunque el director del FBI no precisó la ubicación exacta del presunto atentado dentro del estado, las publicaciones de la Policía de Dearborn confirmaron que agentes federales habían estado activos en su jurisdicción durante la mañana.

Hasta el momento, el FBI no ha ofrecido una confirmación del sitio preciso donde se realizó la detención o se desmanteló el plan.

En su mensaje, Kash Patel aprovechó para extender un agradecimiento explícito a todos los cuerpos de seguridad. El director reconoció la labor crucial de "los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana" y que son esenciales para la misión de defensa del territorio.

Se espera que las autoridades ofrezcan información ampliada sobre los detenidos y la naturaleza específica del ataque planeado en las próximas horas.

