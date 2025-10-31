DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo: ¿Cuáles son los inmigrantes más afectados?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha decidido poner fin a la extensión automática de permisos de trabajo (EAD) para varias categorías de inmigrantes a partir del 30 de octubre de 2025.

Esta medida afecta de manera directa la estabilidad laboral y económica de decenas de miles de personas. Con esta decisión, se elimina la práctica que permitía a ciertos solicitantes de renovación seguir trabajando hasta por 540 días mientras esperaban la aprobación de su nueva tarjeta.

¿Cuál es el impacto directo que tiene el fin de la prórroga automática de permisos de trabajo?

La consecuencia más inmediata y grave es que se pierde la autorización para trabajar si el documento actual caduca y el DHS no ha aprobado la renovación.

Antes de que se implementara la nueva normativa, los inmigrantes que presentaban a tiempo su solicitud de renovación (Formulario I-765) disfrutaban de una extensión automática que les aseguraba poder seguir trabajando.

Ahora, la validez del permiso de trabajo depende únicamente de que la nueva tarjeta llegue al solicitante.

Univision Noticias informó que el DHS defiende la eliminación de la prórroga automática con el argumento de que busca fortalecer la seguridad nacional y llevar a cabo verificaciones de antecedentes más exhaustivas antes de renovar la autorización de empleo.

Sin embargo, esta justificación ha generado una gran preocupación entre los inmigrantes y los empleadores, quienes podrían verse obligados a despedir a sus empleados si el proceso se retrasa, como señaló Jeff Joseph, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA), en una crítica citada por la cadena.

¿Cuáles son los inmigrantes más vulnerables ante esta nueva medida?

La norma final interina (IFR) del DHS impacta principalmente a aquellos inmigrantes que no poseen un estatus legal permanente y se encuentran en medio de un proceso migratorio, reseña Univision.

Entre los grupos más afectados se encuentran:

Solicitantes de asilo o refugio (así como sus beneficiarios).

Inmigrantes en procesos de ajuste de estatus para obtener la residencia legal permanente (green card).

Beneficiarios de ciertas visas de no inmigrante, como cónyuges de titulares de visas H-1B (H-4) y L-1 (L-2).

Solicitantes de VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer).

Beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) cuyos permisos hubiesen expirado

Ahora, los inmigrantes deben solicitar la renovación de su permiso de trabajo

Ante esta situación, es crucial tomar medidas proactivas. El DHS está pidiendo a los migrantes que soliciten la renovación de su EAD con mucha más anticipación para evitar quedarse sin empleo.

La recomendación oficial, destacada por abogados en un análisis de Univision, es que se presente el Formulario I-765 al menos 180 días antes de que expire el permiso de trabajo.

Si el documento se caduca sin que se tenga una nueva tarjeta, la persona tendrá que dejar de trabajar.

La lentitud en el proceso de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) ahora pone la carga del desempleo sobre el trabajador, obligándolos a estar muy atentos a las fechas de expiración.

