Aterrizaje forzoso en Florida: vuelo de JetBlue reporta varios pasajeros heridos tras un problema de altitud

Un vuelo de la aerolínea JetBlue tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Florida después de enfrentar dificultades técnicas durante su trayecto. La información fue tomada del portal web ABC News.

Un avión que cubría la ruta entre Cancún y Newark presentó una pérdida súbita de altitud, lo que llevó a que la tripulación desviara la aeronave para un aterrizaje de emergencia. Algunas personas a bordo resultaron heridas.

Desvío y causas del incidente

El vuelo afectado, identificado como el número 1230 de JetBlue Airways, se dirigía desde México hacia la ciudad estadounidense de Newark cuando experimentó un mal funcionamiento técnico.

Por tal motivo, los pilotos optaron por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tampa. La aeronave involucrada es un Airbus A320-232.

JetBlue confirmó que durante el incidente se produjo una pérdida crítica de altitud, motivo que obligó al cambio de ruta. No se ofreció detalle preciso sobre la gravedad o cantidad de heridos.

Atención y medidas posteriores

Personal médico atendió a los pasajeros y a los miembros de la tripulación apenas el avión tocó tierra. Al menos tres personas sufrieron heridas leves, principalmente laceraciones. Los afectados recibieron traslado a centros hospitalarios para su evaluación.

Por otro lado, la compañía retiró la aeronave del servicio para realizar una inspección completa. JetBlue anunció la apertura de una investigación exhaustiva destinada a esclarecer las causas del evento.

La seguridad de los pasajeros y tripulación es prioridad para la aerolínea, que se comprometió a brindar apoyo a los involucrados.

