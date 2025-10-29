Lo que no te contaron del accidente de monos rhesus en Mississippi: el pánico que paralizó a un pueblo

Suscríbete a nuestros canales

Los monos rhesus se convirtieron en el centro de atención en Mississippi tras un accidente de tránsito que provocó la fuga de varios ejemplares el martes por la mañana.

Las autoridades locales informaron que los animales, presuntamente portadores de hepatitis C, herpes y Covid-19, fueron catalogados inicialmente como una amenaza biológica, lo que llevó a su “destrucción” preventiva.

El incidente generó pánico entre los residentes del condado de Jasper y una ola de desinformación en redes sociales.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Jasper, los monos eran transportados en un camión que se estrelló a unas 75 millas al este de Jackson.

Peligrosidad en los animales

El conductor alertó a los agentes sobre la supuesta peligrosidad de los animales y recomendó usar equipo de protección personal para manipularlos, alegando que podían contagiar enfermedades graves.

Sin embargo, la información fue posteriormente desmentida por la Universidad de Tulane, que aseguró que los primates no estaban infectados ni representaban riesgo sanitario.

La universidad aclaró que los monos pertenecían a una entidad externa y que estaban siendo trasladados para fines de investigación científica.

“No han estado expuestos a ningún agente infeccioso”, afirmó Tulane en un comunicado enviado a NBC News, precisando además que su equipo de expertos en cuidado animal colabora con las autoridades para recuperar a los ejemplares.

Monos “destruidos” y confusión oficial

El sheriff del condado informó que, tras la colisión, algunos de los monos fueron sacrificados por temor a que portaran virus peligrosos.

Inicialmente se creyó que uno permanecía desaparecido, pero luego se confirmó que tres ejemplares seguían sueltos en la zona boscosa cercana a la carretera interestatal 59.

Los animales pesan alrededor de 40 libras cada uno y fueron descritos como agresivos, aunque sin evidencia de que fueran portadores de patógenos.

El Departamento del Sheriff contactó a una empresa de gestión de residuos animales para retirar los cuerpos de los primates sacrificados y pidió al público mantenerse alejado del área. Tulane, por su parte, envió un equipo especializado para rescatar a los que permanecen enjaulados.

La confusión sobre las enfermedades atribuidas a los monos rhesus provocó temor en la población local, pero expertos veterinarios recalcan que los animales usados en investigación suelen estar bajo estrictos protocolos de bioseguridad y rara vez son liberados si presentan riesgos infecciosos.

