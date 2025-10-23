Retiro de vehículos Ford en EEUU: sepa qué modelos tienen un defecto con alto riesgo de accidentes y cuál será la solución

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) no es extraordinario que las compañías de automóviles se vean en la necesidad de ordenar retiros debido a fallas presentadas que afectan el funcionamiento y que en muchas ocasiones pueden resultar un peligro para los propietarios o peatones.

En esta oportunidad se trata de un retiro masivo, realizado por Ford Motor Company, de ciertos modelos específicos debido a un defecto con su cámara de visión trasera.

El aviso de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (NHTSA) señala que el retiro afecta a alrededor de 1.448,655 vehículos.

Enuncian que es posible que la imagen de la cámara de visión trasera no se muestre: una cámara de visión trasera que no muestra correctamente una imagen puede reducir la vista del conductor detrás del vehículo, aumentando el riesgo de un choque.

Número de identificación de la NHTSA: 25V695000

Detalles sobre el retiro

Ford Motor Company (Ford) está retirando del mercado ciertos vehículos Flex 2015-2019, Explorer 2015, Lincoln MKT, Lincoln MKZ, C-Max 2015-2016, Escape, Taurus, Fusion 2016, Taurus 2018-2019, Lincoln MKT 2019, Fiesta y Mustang 2020.

La cámara de visión trasera puede mostrar una imagen distorsionada, intermitente o en blanco cuando el vehículo está en reversa.

Indican que los concesionarios inspeccionarán y reemplazarán la cámara de visión trasera según sea necesario, sin cargo.

Se espera que las cartas provisionales, notificando a los propietarios del riesgo de seguridad, se envíen por correo durante este mes de octubre de 2025.

“Se enviarán cartas adicionales una vez que el remedio final esté disponible, previsto para junio de 2026”, manifestaron.

Modelos afectados:

Aunque señalan que hay un total de 20 modelos afectados, en el reporte figuran los siguientes:

FORD: modelo C-MAX / año 2015-2016

FORD: modelo ESCAPE / año 2015-2016

FORD: modelo EXPLORER / año 2015

FORD: modelo FIESTA / año 2019

FORD: modelo FLEX / año 2015-2019

FORD: modelo FUSION / año 2016

FORD: MUSTANG / año 2020

FORD: modelo TAURUS / año 2015-2016, 2018-2019

LINCOLN: modelo MKT / año 2015, 2019

LINCOLN: modelo MKZ / año 2015

Explicaron que los propietarios pueden comunicarse con el servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332.

Tenga presente que el número de Ford para este retiro es 25SA9.

En caso de que no esté segura de si su vehículo entra dentro de este retiro y futura reparación, los números de identificación del vehículo (VIN) involucrados en este retiro se pueden buscar desde el 14 de octubre de NHTSA.gov de octubre de 2025.

Puede ver el informe completo en el siguiente enlace: Check for Recalls: Vehicle, Car Seat, Tire, Equipment | NHTSA.

