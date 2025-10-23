Abusos del ICE en Nueva York: la Fiscalía General pide a la comunidad enviar reportes y pruebas

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, compartió un comunicado en el que alienta a los neoyorquinos a reportar las incorrectas acciones federales que se llevaron a cabo recientemente, en cierta localidad, durante operativos de inmigración.

Más específicamente insta a enviar videos u otra documentación de las acciones federales de aplicación de la ley de inmigración en Nueva York.

Esto, luego de la redada de ayer del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el transitado Canal Street (Manhattan), la cual provocó choques entre agentes federales, vendedores ambulantes y manifestantes que salieron en defensa de los trabajadores indocumentados.

Resulta que, lo que comenzó como una operación de control migratorio terminó con arrestos y enfrentamientos violentos en plena vía pública.

Lo que debe saber sobre el nuevo portal

"Todos los neoyorquinos tienen derecho a vivir sin miedo ni intimidación", dijo la Fiscal General James en el comunicado.

Luego indica que si presenciaron y documentaron la actividad de ICE ocurrida este martes 21 de octubre pueden compartir dichas imágenes con su oficina.

“Nos comprometemos a revisar estos informes y evaluar cualquier violación de la ley. Nadie debe ser objeto de interrogatorios, detenciones o intimidación ilegales", aseguró James.

Para ello se ha habilitado un “nuevo portal en línea”, lo que en realidad es una extensión o sección dentro del portal oficial de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.

En la misma se accede a un “Formulario de informe de acción federal”.

“Utilice este formulario para compartir información sobre la acción del gobierno federal en el estado de Nueva York”, indica.

Sin embargo, aclaran que:

“Presentar una queja no inicia una demanda en su nombre. El Fiscal General no puede brindar asesoramiento legal ni representar a los denunciantes individuales en los tribunales. Si tiene preguntas sobre sus derechos o responsabilidades legales, comuníquese con un abogado privado”.

El formulario pide gran cantidad de información personal, aunque aclaran que los datos de contacto “se mantendrá confidencial en la medida permitida por la ley”.

Aun así, muchos campos de información dispuestos en dicho formulario no son obligatorios. Debe prestar atención a los que sí lo son, los cuales están marcados con un asterisco (*).

Si tiene información de interés respaldado por material audiovisual, puede hacer su reporte en el siguiente enlace: Formulario de informe de acción federal | Fiscal General del Estado de Nueva York.

