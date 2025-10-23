ICE deja ir a venezolano sin problemas tras operativo en Washington D.C.: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Un encuentro entre un inmigrante de origen venezolano y agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Washington D.C. terminó sin complicaciones, según un video viral en redes sociales.

Al ser abordado, el joven explicó su situación migratoria, mostró su documentación y, al no tener ningún récord criminal, fue dejado en libertad por las autoridades.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la preparación y el conocimiento migratorio. El joven venezolano se comunicó eficientemente tanto en español como en inglés con los oficiales.

¿Qué documentación clave mostró el migrante?

En el video que recorre las redes sociales, se puede ver al venezolano explicando a los dos oficiales del ICE que tenía un caso de asilo con fecha de corte en 2027. Además, mencionó que tenía Estatus de Protección Temporal (TPS) y que actualmente es estudiante.

Los agentes del ICE revisaron la documentación correspondiente que le permitía estar legalmente en los Estados Unidos (EEUU). Esto deja ver que es muy importante que los inmigrantes tengan toda esta información sobre su caso migratorio a mano.

¿Qué demostró este encuentro migratorio en Washington D.C.?

Luego de la revisión de las autoridades, el migrante fue dejado ir sin problemas. El joven, de forma cortés, estrechó la mano a ambos oficiales para despedirse.

Lo importante de este video es que el migrante tenía toda la información sobre su caso, explicó cómo había entrado al país y cuándo tendría su próxima corte. Este nivel de detalle y documentación adecuada facilitó la interacción con los agentes federales.

