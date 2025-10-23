Masivo operativo del ICE en Chinatown: ¿cuáles son los antecedentes de los inmigrantes arrestados?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre la detención de nueve individuos durante un amplio operativo llevado a cabo con apoyo de agentes federales.

Según las autoridades, esta acción se enmarca dentro de un conjunto de estrategias dirigidas a reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y combatir el crimen en áreas de alto tránsito comercial.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de Telemundo 47, los arrestados presentan antecedentes por delitos como robo, allanamiento de morada, violencia doméstica, agresión a la autoridad, tráfico y posesión de drogas, así como falsificación de documentos.

Operativo coordinado y basado en inteligencia

El director de ICE, Todd Lyons, declaró que el procedimiento fue planificado, sustentado en informes de inteligencia y responde a un esfuerzo por localizar a personas con órdenes de arresto vigentes.

Aseguró además que este tipo de acciones se intensificarán debido a la gran cantidad de individuos con historial criminal que permanecen en libertad.

El despliegue incluyó la participación de agentes de varias agencias federales, entre ellas ICE, el FBI y la DEA. Las autoridades realizaron el operativo con apoyo táctico y vehículos blindados en una zona emblemática del sur de Manhattan, reconocida por su actividad comercial y presencia de vendedores informales.

Reacciones de autoridades locales

Tras el operativo, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, cuestionó el uso de la fuerza y aseguró que los neoyorquinos no deben ser tratados como amenazas por ejercer actividades económicas informales.

En contraste, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la intervención como una operación dirigida y fundamentada en inteligencia, y confirmó que uno de los detenidos fue acusado de agredir a un agente federal.

El alcalde Eric Adams precisó que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no participó en el procedimiento, reafirmando que la ciudad mantiene sus propias políticas en materia de cooperación con organismos federales.

