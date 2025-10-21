¡Caos en operativo del ICE! Un agente federal y un inmigrante terminan heridos en un choque en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante y un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos resultaron heridos de bala este martes durante un operativo migratorio en el sur de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del incidente, ocurrido alrededor de las 8:52 a.m. (hora local) en la calle E. 20th Street.

Ambos heridos se encuentran hospitalizados, aunque su condición de salud no fue aclarada de inmediato. El suceso se desencadenó cuando el inmigrante intentó evadir el arresto de los agentes federales.

¿Cómo se produjo el tiroteo en Los Ángeles?

Según el DHS, el inmigrante, cuya identidad no fue revelada, intentó evadir su arresto usando su auto “como arma” contra los agentes migratorios.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, confirmó que el inmigrante "recibió un disparo en el codo".

La funcionaria agregó que un agente de la ley fue "herido en la mano por una bala de rebote". McLaughlin indicó que, "Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros agentes... hicieron disparos en defensa".

¿A quién culpa el DHS por el incidente violento?

McLaughlin culpó directamente del tiroteo a "la conducta y la retórica de los políticos y activistas defensores de las ciudades santuario".

La funcionaria declaró que esta retórica insta a los inmigrantes indocumentados a resistirse al arresto, lo que pone en peligro a la comunidad.

La declaración de la funcionaria se dirigió específicamente contra políticos como Alexandria Ocasio-Cortez, Dan Goldman, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom. Los acusó de dar consejos a los inmigrantes sobre cómo evitar arrestos de ICE.

¿Qué exige el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)?

El DHS exigió a "políticos, agitadores y medios de comunicación defensores de las ciudades santuario para que bajen el tono y dejen de incitar la violencia y la resistencia contra ICE”. La agencia busca reducir cualquier acción que ponga en peligro la seguridad.

