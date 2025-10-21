¡Lapsus inesperado! Yolanda Díaz comete error que desata euforia en el Senado

Suscríbete a nuestros canales

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, protagonizó un lapsus inesperado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

En plena réplica a la portavoz del Partido Popular, Alicia García, Díaz quiso defender la "evolución" y el progreso del Gobierno de coalición, pero cometió un error.

La situación se convirtió en un instante viral en redes sociales que causó euforia.

La confusión entre "evolución" y "corrupción" desató risas entre los presentes.

Yolanda Díaz comete error que desata euforia en el Senado

Al responder a una pregunta de la senadora del Partido Popular, Alicia García Rodríguez, sobre si pensaba dimitir por las investigaciones relacionadas con las tramas de corrupción del PSOE, Díaz ha afirmado: “Queda Gobierno de corrupción para rato”.

La confusión se produjo cuando la senadora popular le reprochaba si se "deja engañar o es de las que engañan" ante las investigaciones judiciales que salpican al entorno del presidente Pedro Sánchez y al PSOE. "Usted es la cooperadora necesaria de un Gobierno acorralado por la corrupción", ha señalado García Rodríguez antes de la confusión de Yolanda Díaz, reportó El Independiente.

