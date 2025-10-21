Nicolas Sarkozy: el expresidente francés cruza las puertas de la prisión de La Santé

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 21 de octubre, el expresidente francés Nicolas Sarkozy entró en la prisión parisiense de La Santé por la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.



Sarkozy llegó a la prisión, situada en el distrito XIV, escoltado y seguido por motorizados de televisiones que transmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI.

El expresidente francés cruza las puertas de la prisión de La Santé

Su entrada se produjo sobre las 9:39 horas locales en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



"¡Bienvenido Sarkozy!", "¡Sarkozy está aquí!", gritaron algunos de los presentes a su llegada, mientras que otras personas preguntaban: "¿Carla, dónde estás?", en alusión a la esposa del expresidente, reportó EFE.



Sarkozy salió de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio, donde decenas de personas se congregaron en muestra de apoyo al exjefe de Estado y le aplaudieron después de cantar la Marsellesa, el himno de Francia.



Justo antes de poner rumbo a La Santé, el expresidente publicó un mensaje en sus redes sociales: "Al prepararme para cruzar los muros de La Santé, mis pensamientos están con el pueblo francés".



"Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que me caracteriza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial, este vía crucis que he sufrido durante más de diez años", escribió, antes de añadir: "La verdad triunfará", pero el "precio a pagar será devastador".





El exjefe de Estado fue sentenciado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube