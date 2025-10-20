León XIV habla en español y Venezuela estalla en ovación: así fue su mensaje tras la canonización de los santos JGH y Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 20 de octubre, el Aula Pablo VI del Vaticano se convirtió en escenario de una ovación histórica cuando el papa León XIV se dirigió en español a los presentes con un cálido “Queridos hermanos y hermanas”.

En ese instante, la multitud respondió con gritos de “¡Venezuela!”, celebrando la canonización de los primeros santos del país: San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles.

El pontífice dedicó un mensaje especial a los venezolanos, destacando el valor espiritual y humano de estas dos figuras que, según sus palabras, “vivieron de manera heroica” y dejaron un legado de fe, esperanza y caridad.

Un llamado a la unidad desde la fe

El papa León XIV recordó que los obispos venezolanos enviaron una carta el pasado 7 de octubre, expresando su alegría por ver a “dos hijos de su amada tierra” elevados a los altares.

En su mensaje, el pontífice pidió que “todos los venezolanos se congreguen y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria”.

Además, instó a reflexionar sobre el presente y el futuro del país a la luz de las virtudes que guiaron la vida de los nuevos santos.

Fe, esperanza y caridad: virtudes que transforman

Según el Papa, la fe fue el motor que hizo de la vida sencilla de José Gregorio y Carmen Rendiles una “lámpara que en lo cotidiano iluminaba a todos con una luz nueva”.

La esperanza, dijo, permite entender que las luchas no deben terminar en metas “indignas y efímeras”, sino en la recompensa eterna que ofrece Dios.

Sobre la caridad, el pontífice destacó que nace del servicio y del compartir, y que da sentido a la vida cuando se entrega a los enfermos, los pobres y los más pequeños.

Ejemplos cercanos para tiempos difíciles

El papa León XIV subrayó que ambos santos enfrentaron problemáticas similares a las que viven hoy muchos venezolanos. Por ello, invitó a seguir sus ejemplos y asumir que “quien vive a mi lado está llamado a la misma santidad”.

“Debo verlo como un hermano a quien tengo que amar y respetar, compartiendo el camino de la existencia, sosteniéndolo en las dificultades y construyendo el Reino de Dios con alegría”, concluyó.

Un mensaje que trasciende fronteras

La canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles no solo marca un hito para la Iglesia Católica venezolana, sino que también representa un llamado universal a la reconciliación, el servicio y la esperanza.

Desde el corazón del Vaticano, el papa León XIV ofreció un mensaje que conecta la espiritualidad con la realidad social, y que invita a los venezolanos a construir juntos un país más justo, fraterno y luminoso.

