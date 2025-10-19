Delegación venezolana sostendrá reunión privada con el papa León XIV: estos son los puntos clave

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de octubre, la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, confirmó que la delegación venezolana tendrá una reunión privada con el Papa León XIV en el Vaticano.

Además destacó desde Roma que la comitiva se reunió este sábado con el Secretario del Despacho del Vaticano para coordinar actividades protocolares y culturales en el marco de la canonización de los santos venezolanos.

Encuentro con el papa León XIV: símbolo de paz y reconciliación

Jiménez señaló que para este lunes 20 de octubre se llevará a cabo una misa especial para la delegación venezolana en el vaticano.

Además, enfatizó que se tiene previsto una reunión privada con el papa León XIV y entregarán un mural especial en los jardines de El Vaticano de la Virgen Santa María de Coromoto, patrona de Venezuela, como gesto de devoción y unidad espiritual.

Según la ministra, el presidente Maduro expresó en llamada telefónica que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles representa un momento sublime para la fe católica y la identidad nacional.

Ciencia y espiritualidad: nueva investigación sobre José Gregorio Hernández

Por encargo presidencial, la Comisión de Ciencia y Tecnología de Venezuela iniciará una investigación sobre los aportes científicos del Dr. José Gregorio Hernández. El estudio buscará documentar su legado médico, académico y humanista desde una perspectiva multidisciplinaria.

La vicepresidenta destacó que “José Gregorio era un hombre de ciencia al servicio de la fe y del prójimo”, y que su figura une valores éticos, conocimiento y vocación de servicio.

Venezuela celebra la canonización con arte y compromiso social

Durante su intervención, Jiménez manifestó su alegría por la canonización de los dos santos venezolanos. “Hoy celebramos la paz, pero también celebramos el servicio al prójimo”, afirmó.

La delegación venezolana participa en actos litúrgicos, encuentros diplomáticos y actividades culturales que refuerzan el vínculo entre Venezuela y la Santa Sede.

