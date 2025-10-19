Onda tropical N.° 47 se desplaza por Venezuela: dónde lloverá en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Para este domingo 19 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical N.° 47 se desplaza por Venezuela.

Mencionó que la perturbación tropical transita por el oriente del territorio venezolano.

En tal sentido, el Inameh prevé en horas de la mañana nubosidad fragmentada en buena parte del país, resaltando zonas con precipitaciones variables.

De acuerdo con el pronóstico en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, norte de Aragua, este de Falcón, norte de Yaracuy, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que habrá un incremento en la cobertura nubosa, acompañada de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

Según el Inameh, siendo más intensas en Amazonas, Bolívar, Nororiente, Región Central, Guárico, Andes, Llanos Occidentales y Zulia.

¿Cuál es el clima para la Gran Caracas?

Por otra parte, para la Gran Caracas, el Inameh estima parcialmente nublado en la mañana con algunas lloviznas dispersas sobre Miranda y La Guaira.

Además, luego del mediodía, se estima un incremento nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

