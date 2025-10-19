En imágenes: así se encuentra la Plaza de San Pedro en El Vaticano para la canonización de sus dos santos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El fervor venezolano se toma por completo la Plaza de San Pedro. Desde las primeras horas de este domingo 19 de octubre de 2025, miles de venezolanos llenan los asientos del Vaticano, agitando el tricolor nacional, para presenciar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

La fe y la esperanza unen a la diáspora y a la feligresía que viajó, convirtiendo el corazón del catolicismo en un epicentro de celebración nacional.

A través de sus redes sociales, la arquidiócesis de Caracas compartió imágenes de la Plaza de San Pedro.

Así se encuentra la Plaza de San Pedro en El Vaticano para la canonización de sus dos santos venezolanos

"Venezolanos comienzan a llenar los asientos de la Plaza de San Pedro en El Vaticano para vivir un día histórico: la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. El tricolor nacional en el corazón del catolicismo", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

