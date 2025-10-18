Monumento gigante a José Gregorio Hernández: Josué Benjamín sorprende con su obra en ubicación estratégica

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de octubre, el legado del “médico de los pobres” se consolida con una obra sin precedentes. La escultura más grande dedicada a José Gregorio Hernández fue culminada por el joven artista venezolano Josué Benjamín Figueroa, de apenas 15 años, quien documentó cada etapa del proceso creativo en sus plataformas digitales.

La pieza representa un tributo nacional en vísperas de la canonización del primer santo venezolano, y consolida a Figueroa como una de las promesas del arte religioso contemporáneo.

José Gregorio Hernández: el monumento ya se encuentra en Guacara

La escultura está ubicada en el distribuidor Negro Primero de la Autopista Regional del Centro, en el municipio Guacara del estado Carabobo. Autoridades locales confirmaron que esta jurisdicción fue elegida por su valor simbólico y accesibilidad territorial.

El alcalde Johan Castañeda destacó que el monumento será un espacio de devoción, fe y encuentro espiritual para miles de venezolanos.

Un artista con visión monumental

Josué Benjamín comenzó a esculpir a los cuatro años. Ha trabajado en figuras religiosas como Madre Carmen Rendiles y San Agustín de Hipona. Esta obra, sin embargo, marca su proyecto más ambicioso.

Durante el proceso, el joven enfrentó desafíos técnicos y emocionales. “Hubo momentos que pensé que no iba a poder concluir esta obra, pero Dios me ayudó”, expresó en sus redes.

Impacto cultural, religioso y turístico

Además de su valor espiritual, el monumento se proyecta como un atractivo turístico. Se espera que fieles de todo el país y visitantes internacionales acudan a Guacara para conocer la escultura.

La obra reafirma la vigencia del legado de José Gregorio Hernández en la identidad venezolana, y fortalece el vínculo entre arte, fe y memoria colectiva.

Canonización y memoria nacional

En vísperas de su canonización, el monumento se convierte en símbolo de esperanza y servicio. José Gregorio Hernández, médico, científico y humanista, sigue inspirando generaciones.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube