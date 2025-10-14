Josué Benjamín Figueroa eleva el arte sacro: imágenes de la escultura más grande de José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El joven artista venezolano Josué Benjamín Figueroa culminó recientemente una obra monumental dedicada a José Gregorio Hernández, figura emblemática de la fe popular venezolana.

El proceso creativo, documentado paso a paso en sus redes sociales, revela una evolución técnica y espiritual que ha captado la atención nacional.

Figueroa, oriundo del estado Carabobo, comenzó su carrera artística a los cuatro años y ha sido reconocido por su dominio en el modelado con arcilla. En 2021, recibió el premio “Inspiración del Año” en los Kids Choice Awards.

José Gregorio Hernández: la escultura más grande ya está culminada

La escultura está completamente terminada. Se trata de la pieza más grande del mundo dedicada al “Médico de los Pobres”, elaborada con toneladas de arcilla, moldes gigantes y estructuras reforzadas con resina.

Aunque aún no se ha definido su ubicación final, las imágenes muestran una figura imponente que promete convertirse en un ícono de devoción.

Figueroa relató que comenzó haciendo figuras de plastilina en su cuarto, luego pasó a trabajar con sus padres en la sala de su casa y, más adelante, alquiló un espacio más amplio para asumir retos de mayor escala.

Un símbolo de fe, arte y perseverancia

Además de rendir homenaje a José Gregorio Hernández, la obra consolida a Figueroa como uno de los talentos emergentes más sólidos del arte venezolano.

Su trabajo también incluye esculturas de Madre Carmen Rendiles y San Agustín de Hipona, lo que refuerza su compromiso con el arte sacro y la identidad espiritual del país.

El artista expresó en Instagram: “Hubo momentos que pensé que no iba a poder concluir esta obra, pero Dios me ayudó a terminarla”. Esta frase resume el espíritu de una creación que combina técnica, fe y vocación.

Mientras tanto, crece la expectativa sobre el lugar donde se instalará la escultura. Diversas comunidades han manifestado interés en albergarla, conscientes del valor simbólico y cultural que representa.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube