FOTO GALERÍA: La Pastora está 'pepita' de cara a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Los feligreses se preparan para lo que será un momento histórico para el país, como lo será la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los primeros santos venezolanos.

Las autoridades municipales y eclesiásticas llevan varias semanas ultimando detalles para el magno evento católico. Uno de los lugares en los que más se han embellecidos los espacios es en La Pastora, parroquia donde el Dr. José Gregorio Hernández pasó sus últimos años, hasta que murió arrollado en la esquina Amadores, el 29 de junio de 1919, a la edad de 55 años.

Vecinos de esta histórica y acogedora comunidad, han visto como en las últimas semanas se han recuperado sus coloniales espacios, como la Iglesia de La Divina Pastora (1889), la cual está siendo remodelada tanto en su interior como en su exterior, obra a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de Caracas.

Extraoficialmente, se pudo conocer que justo al lado de este tempo, se construye lo que será el nuevo Santuario de San José Gregorio Hernández. Por otra parte, todas las calles de la comunidad están siendo asfaltadas, así como también se han remodelado las fachadas de las viviendas y pintado murales de personajes históricos de La Pastora.

La calle donde vivió sus últimos años el Dr. José Gregorio Hernández, entre las esquinas de San Andrés y Desbarrancados, también ha sido remodelada para celebrar la canonización que tendrá lugar en el Vaticano el 19 de octubre próximo. Ese día, se espera que cientos de feligreses acudan a estos espacios.

Pantalla gigante en la Plaza de La Pastora

Se espera que la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles sea transmitida en vivo (4:00 a.m.) en pantalla gigante en la Plaza de La Pastora, sin embargo, se espera el cronograma oficial de las actividades para ese día.

Plaza de La Pastora

De igual manera, se pudo conocer que a las 10:00 a.m. de ese mismo 19 de octubre, se oficie la primera misa de ambos como santos, en la Casa - Museo del Dr. José Gregorio Hernández.

