En Imágenes: nuevo monumento a San José Gregorio Hernández Ilumina La Candelaria en Caracas

La capital venezolana estrena una nueva y gran imagen en honor a San José Gregorio Hernández. En la noche de este viernes, fue instalada una imponente estatua del "Médico de los Pobres" en la Plaza La Candelaria, justo frente a la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, templo históricamente asociado al beato.

En redes sociales circulan videos que muestran el momento de la instalación de la obra, que es parte de un proyecto de embellecimiento más amplio en el sector.

Una obra en honor a la próxima canonización

La construcción de este nuevo monumento se inició a mediados de septiembre y su culminación coincide con un evento de gran trascendencia para el país: la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un acto que se celebrará en Roma el próximo 19 de octubre.

Para facilitar el trabajo de instalación y las mejoras de infraestructura, la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria cerró temporalmente su acceso principal. El proyecto de rehabilitación incluye, además de la nueva estatua, la renovación de la iluminación y el embellecimiento general de la plaza.

Agenda de celebraciones en Caracas

Mientras el papa Francisco eleva a los altares a ambos venezolanos en la Plaza San Pedro del Vaticano, las celebraciones centrales en Caracas se llevarán a cabo en la emblemática iglesia de La Candelaria:

Vigilia Especial: El 19 de octubre , en simultáneo con el acto en Roma.

Procesión Solemne: El 26 de octubre se realizará una gran procesión en honor al primer santo venezolano.

La nueva estatua busca ser un punto de encuentro y devoción para los caraqueños en el marco de una de las fechas más importantes para la fe venezolana.

