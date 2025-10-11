Venta de inmueble desde el extranjero: claves legales y estratégicas para propietarios fuera de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Vender un inmueble en Venezuela sin estar presente físicamente ya no es una barrera insalvable. Con asesoría especializada y una estructura legal clara, los propietarios en el extranjero pueden concretar operaciones seguras, rentables y ajustadas a las normativas vigentes.

Según Mirella Crisafulli abogada y asesora certificada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la distancia exige planificación, pero también abre oportunidades si se cumplen los requisitos exigidos por el sistema inmobiliario venezolano.

Inmueble en venta: ¿qué necesita el propietario que vive fuera?

Para vender un inmueble desde el extranjero, el primer paso es otorgar un poder notariado apostillado. Este documento debe autorizar a un representante en Venezuela para firmar, tramitar y registrar la venta.

Además, el propietario debe contar con copia de su cédula o pasaporte, RIF vigente y, en algunos casos, registro de extranjeros en el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren).

Documentos clave y trámites locales

El inmueble debe tener su documento de propiedad registrado, ficha catastral actualizada y solvencias municipales al día. Si aplica, también se requiere constancia de condominio, liberación de hipoteca y cierre de titularidad.

El representante legal debe redactar el contrato de compraventa, pagar los impuestos correspondientes y registrar la operación ante el Registro Inmobiliario.

Tasación, marketing y asesoría estratégica

Una tasación realista permite fijar un precio competitivo. Agentes inmobiliarios locales ayudan a evaluar el mercado según ubicación, estado y demanda.

La promoción digital es esencial. Portales especializados, redes sociales y grupos de venezolanos en el exterior amplían el alcance de la oferta.

Comunicación y seguimiento constante

La venta a distancia exige coordinación fluida entre el propietario, el abogado y el agente inmobiliario. La transparencia y la respuesta oportuna evitan retrasos y fortalecen la confianza.

Según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, se reportaron grandes cantidades de operaciones relacionadas con la compra venta y alquileres inmobiliarios en la capital y zonas aledañas.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Fernando Di Geronimo, informó que los cascos centrales de Baruta y Petare registraron múltiples transacciones.

