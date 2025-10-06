Cómo abrir una cuenta Binance en Venezuela: solo necesitas un requisito

Suscríbete a nuestros canales

Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones. Funciona como un mercado digital donde los usuarios pueden comprar, vender y negociar criptomonedas.

Aunque el acceso a la plataforma web de Binance fue bloqueado por el gobierno venezolano en agosto de 2024, aún es posible operar con la App móvil.

Para operar en Binance, los usuarios deben registrar una cuenta, verificar su identidad y luego depositar fondos, ya sea criptomonedas o dinero fiduciario (monedas tradicionales). A partir de ahí, pueden interactuar con la plataforma de varias maneras, pero la más frecuente es la de comercio de persona a persona (P2P), que permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas directamente entre sí, utilizando distintos métodos de pago, incluidas transferencias bancarias locales.

Pasos para el registro: solo necesitas tu cédula de identidad o pasaporte

Elige tu método de registro: Puedes usar tu correo electrónico, número de teléfono o tu cuenta de Google.

Ingresa tu información y crea una contraseña: Proporciona tu correo electrónico o número de teléfono y crea una contraseña segura (al menos 8 caracteres, con un número y una mayúscula).

Verifica tu cuenta: Ingresa el código de 6 dígitos que Binance te enviará a tu correo electrónico o teléfono

Descarga la aplicación: Busca la app de Binance en Google Play Store o App Store y descárgala. Inicia el registro: Abre la aplicación o el sitio web oficial de Binance y selecciona la opción "Registrarse".

Verificación de identidad (KYC):

Inicia el proceso: Una vez registrado, busca la opción para completar la verificación de identidad, ya sea al inicio o desde la sección de tu perfil.

Selecciona tu país: Elige el país de tu residencia.

Prepara tus documentos: Ten a mano tu identificación oficial (como pasaporte o licencia de conducir).

Sigue las instrucciones: La plataforma te guiará para tomar una fotografía de tu identificación y una foto tipo selfie realizando gestos.

Espera la aprobación: La verificación puede tardar unos minutos o hasta unas 24 horas para ser completada.

