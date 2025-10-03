Banco Digital de los Trabajadores activa pagos y consulta de saldo vía SMS: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de los Trabajadores pone a la disposición de sus usuarios el BDT Interactivo con el que puedes enviar dinero a cualquier banco y revisar el estado de tu cuenta simplemente enviando un mensaje de texto.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa en el que instan a las y los usuarios activar este servicio y «disfrutar de la comodidad de manejar tus finanzas desde tu móvil».

¿Cómo funciona BDT Interactivo?

Para realizar un pago móvil, solo debes enviar un SMS al número 220175 siguiendo esta estructura:

Comienza el mensaje con la palabra Pago.

Luego, coloca un espacio seguido del código del banco receptor, que debe coincidir con los primeros cuatro dígitos de la cuenta destino.

Añade el número de teléfono celular del beneficiario.

Especifica el tipo y número de identificación del beneficiario.

Indica el monto a transferir, incluyendo los céntimos separados por coma.

Finalmente, envía el mensaje y tu pago será procesado.

Asimismo, informó que para consultar tu saldo, envía un SMS al mismo número 220175 con el siguiente formato:

Inicia el mensaje con la palabra Saldo.

Luego, coloca un espacio seguido de la nomenclatura del tipo de cuenta (por ejemplo, CC para Cuenta Corriente).

Añade el tipo y número de identificación del titular.

Envía el mensaje y recibirás la información solicitada.

Una vez enviada la consulta, recibirás un mensaje con el saldo disponible en tu cuenta.

La entidad bancaria exaltó que estas operaciones deben realizarse desde el número de teléfono móvil registrado en el banco.

