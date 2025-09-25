Emisión de las nuevas tarjetas del Banco de Venezuela: ¿Cuál es el costo?

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Banco de Venezuela comenzó la emisión de las nuevas tarjetas de débito Mastercard.

A través de redes sociales, usuarios reportaron los costos para sus presentaciones Clásica, Platinum y Black.

Emisión de las nuevas tarjetas del Banco de Venezuela

De acuerdo con el reporte, el precio es de $5 para la clásica y $10 para la tarjeta internacional. Ambas se cancelan la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En su cuenta oficial de Instagram, lucianofinanzas compartió los detalles.

¿Cómo es el trámite?

Los usuarios deben tramitarlas a través de la página web del Banco del Venezuela de la siguiente manera:

Ingrese usuario y clave.

Ubique la pestaña de servicios.

Seleccione la opción de tarjetas.

Escoge la opción disponible.

Región y oficina para retirar

Es importante resaltar que el usuario debe contar con saldo en su cuenta para la gestión.

