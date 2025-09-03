Ahora la factura de Simpletv puede salir gratis con esta campaña del Banco de Venezuela: sigue los pasos

Suscríbete a nuestros canales

Ahora el pago de la factura por el servicio de televisión por suscripción de SimpleTv puede salir totalmente gratis con la nueva campaña del Banco de Venezuela (BDV).

La entidad financiera incluyó a la compañía SimpleTv en su campaña 'Paga y Pégala' para que los clientes puedan ganar el reintegro de su factura.

¿Cómo funciona 'Paga y Pégala' del BDV?

Para ganar el reintegro de su factura con la campaña 'Paga y Pégala' del Banco de Venezuela, debe resalizar el pago a través de la app de esta entidad, BDVApp.

De ser seleccionado para el reintegro del pago de su factura, el BDV le hará llegar el abono total del monto mensual pagado y recibirá un descuento en su próxima recarga.

Pasos para pagar y pegar su factura de SimpleTV con el BDV

Ingresar a su cuenta en la BDVApp Seleccionar Servicios Luego escoger en Pago de Servicios la opción Prepago Seleccionar SimpleTv

¿Cómo saber si gané en 'Paga y Pégala'?

El BDV hace selecciones diarias de ganadores y estos clientes recibirán el reintegro del dinero en sus cuentas de forma inmediata.

Al ser seleccionado como uno de los ganadores de la campaña, el BDV enviará una notificación push a través de la BDVApp informando sobre el reintegro del monto de su factura.

Esta campaña tiene el objetivo de premiar a sus clientes por preferir la BDVApp para sus transacciones y el pago de servicios, siendo la "aplicación bancaria con más usuarios del país".

