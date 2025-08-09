Saren: conoce el paso a paso para pagar tus tasas y aranceles con el BotóndepagoBDV

Los clientes del Banco de Venezuela (BDV) pueden realizar los pagos de sus tasas y aranceles correspondientes al Sistema Integrado para Notarías y Registros Públicos (Saren) a través de BotóndepagoBDV.
Para que puedan realizar este procedimiento de manera rápida y sencilla, el Saren publicó el instructivo con los pasos que deben seguir, estos son:
1. Ingrese al portal web www.saren.gob.ve
2. Ubique aplicaciones / Pago en Línea
3. Introduzca el número de la Planilla Única Bancaria (PUB)
4. Coloque datos del titular de la cuenta, cédula, correo electrónico y número telefónico
5. Seleccione el tipo de cuenta (ahorro/corriente)
6. Introduzca el código numérico que recibirá en su teléfono afiliado a ClaveMóvil
7. Si todos los datos son correctos, el sistema registrará su pago
Así puedes pagar las tasas y aranceles del Saren con BFC
Para realizar el pago desde el Banco Fondo Común (BFC) debe seguir estos pasos:
Persona natural
- Ingrese a BFC en Línea Personas con su usuario y clave personal
- Seleccione en el menú principal Servicio en Línea, el módulo Pagos y Servicios, Saren
- Elija la Cuenta Débito, registre el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) y haga clic en el botón Consultar
- Valide los datos del Pago y establezca un concepto
- Confirme la transacción y listo
Persona jurídica
- Ingrese a BFC en Línea Empresas con su usuario autorizado y clave personal
- Seleccione en el menú principal Servicio en Línea, el módulo Pagos, Pagos y Servicios, Saren
- Elija la Cuenta Débito, registre el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) y haga clic en el botón Consultar
- Valide los datos del Pago y establezca un concepto
- Para confirmar el pago, genere e ingrese la clave de Transacciones Dinámicas, haga clic en el botón Aceptar y listo
