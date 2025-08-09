PAGOS

Saren: conoce el paso a paso para pagar tus tasas y aranceles con el BotóndepagoBDV

Por Yasmely Saltos
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 08:00 am
Saren: conoce el paso a paso para pagar tus tasas y aranceles con el BotóndepagoBDV

Los clientes del Banco de Venezuela (BDV) pueden realizar los pagos de sus tasas y aranceles correspondientes al Sistema Integrado para Notarías y Registros Públicos (Saren) a través de BotóndepagoBDV.

Para que puedan realizar este procedimiento de manera rápida y sencilla, el Saren publicó el instructivo con los pasos que deben seguir, estos son:

1. Ingrese al portal web www.saren.gob.ve

2. Ubique aplicaciones / Pago en Línea

3. Introduzca el número de la Planilla Única Bancaria (PUB)

4. Coloque datos del titular de la cuenta, cédula, correo electrónico y número telefónico

5. Seleccione el tipo de cuenta (ahorro/corriente)

6. Introduzca el código numérico que recibirá en su teléfono afiliado a ClaveMóvil

7. Si todos los datos son correctos, el sistema registrará su pago

Así puedes pagar las tasas y aranceles del Saren con BFC

Para realizar el pago desde el Banco Fondo Común (BFC) debe seguir estos pasos:

Persona natural

  • Ingrese a BFC en Línea Personas con su usuario y clave personal
  • Seleccione en el menú principal Servicio en Línea, el módulo Pagos y Servicios, Saren
  • Elija la Cuenta Débito, registre el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) y haga clic en el botón Consultar
  • Valide los datos del Pago y establezca un concepto
  • Confirme la transacción y listo

Persona jurídica

    • Ingrese a BFC en Línea Empresas con su usuario autorizado y clave personal
    • Seleccione en el menú principal Servicio en Línea, el módulo Pagos, Pagos y Servicios, Saren
    • Elija la Cuenta Débito, registre el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) y haga clic en el botón Consultar
    • Valide los datos del Pago y establezca un concepto
    • Para confirmar el pago, genere e ingrese la clave de Transacciones Dinámicas, haga clic en el botón Aceptar y listo

    Visite nuestra sección de Servicios.

     

    Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

    ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

    TEMAS DE HOY:
    Venezuela
    EEUU
    belleza
    Estados Unidos
    tEXAS
    Sabado 09 de Agosto - 2025
    VENEZUELA
    Escoge tu edición de 2001online.com favorita
    Venezuela
    América