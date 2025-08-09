Este 9 de agosto Corpoelec atenderá a usuarios de dos municipios: horario y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de fortalecer el vínculo directo con usuarios y usuarias, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) brindará, este sábado 9 de agosto, asesoría personalizada.

En nota de prensa, Corpoelec informó que la jornada de atención se llevará a cabo en los municipios Guaicaipuro y Los Salias del estado Miranda.

¿Cómo será la jornada de atención de Corpoelec?

Los asistentes podrán realizar actualización de datos, consulta de saldo, recibir asesoría sobre su servicio eléctrico y pagar sus facturas a través de los puntos de venta autorizados, en horario comprendido de 09:00 de la mañana a 02:00 de la tarde.

Los puntos de atención estarán ubicados en:

Municipio Guaicapuro:

Centro Comercial Libador, planta baja, casco central de Paracotos.

Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilén, piso 2.

Sector El Trigo, residencias Trigo Dorado.

Municipio Los Salias:

Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana kilómetro 15.

Recientemente, en el contexto del Plan de Mantenimiento Integral del Alumbrado Público, la Corporación Eléctrica Nacional activó, durante el mes de julio, 2.013 luminarias LED en calles, avenidas y autopistas en el estado Miranda.

Las cuadrillas operativas adecuaron cajas de control, cableado y fotocélulas. Asimismo, realizaron limpieza de tanquillas subterráneas e instalaron nuevas luminarias de 100 y 200 vatios, lo que mejora la visibilidad y seguridad de conductores y transeúntes en horas nocturnas.

Entre las vías atendidas destacan la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en el tramo Petare–Guarenas; las avenidas Bicentenario y Universidad en Higuerote; San Nicolás de Bari en Nueva Casarapa, Guarenas; y Rosaleda Sur en San Antonio.

