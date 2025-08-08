Corpoelec ofrece asesoría integral a usuarios este 8 de agosto: trámites y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, 8 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desplegará jornadas de atención a usuarios.

De acuerdo con el reporte de Corpoelec, el personal atenderá a los usuarios de los municipios Juan José Rondón, José Tadeo Monagas y Santa María de Ipire en el estado Guárico.

¿Qué servicios y desde cuáles ubicaciones atenderá Corpoelec?

Los asistentes podrán actualizar datos, recibir notificación de deuda, gestionar trámites relacionados con el servicio eléctrico y pagar sus facturas a través de puntos de venta autorizados.

El personal laborará de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde y estará ubicado en:

Municipio José Tadeo Monagas. Sector El Diamante, calles 1 a la 18, parroquia Altagracia de Orituco.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

Recientemente, la Corporación Eléctrica Nacional ejecutó maniobras correctivas en el transformador de potencia n.º 1 de la subestación Zaraza, ubicada en el estado Guárico, para potenciar la operatividad de esta infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante la jornada, los trabajadores verificaron el funcionamiento de sus componentes y aplicaron pruebas que incluyeron aislamiento en corriente alterna y evaluación de pararrayos, entre otras acciones orientadas a validar el óptimo desempeño del equipo.

Adicionalmente, se inspeccionaron equipos específicos de los transformadores de corriente para constatar la efectividad del sistema.

