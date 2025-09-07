Créditos para mujeres emprendedoras en Venezuela: conoce los bancos y sus requisitos

Suscríbete a nuestros canales

En el país, las mujeres emprendedoras tienen la posibilidad de obtener financiamientos para el impulso y fortalecimiento de la independencia económica de las féminas.

De esta manera, pueden tener varias opciones para poder recibir diversos créditos e impulsar sus proyectos productivos personales en las entidades bancarias venezolanas.

En Venezuela, el principal programa de créditos para mujeres emprendedoras es Credimujer, una iniciativa de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) que ofrece financiamiento a través de la banca pública y privada.

El Banco de Venezuela (BDV) reseñó en su portal web que CrediMujer es parte de la incorporación dentro de la Cartera Única Productiva Nacional.

Este crédito es dirigido a las mujeres mediante proyectos que requieran financiamiento, con el fin de promover y fortalecer la soberanía económica nacional mediante un Plan Financiero.

Características del Credimujer

El plazo para realizar el pago es de 12 meses.

La forma de pago es en cuotas contentivas de capital e intereses que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales contentivas de capital e intereses.

CrediMujer, impulsado por el Gobierno de Venezuela, ofrece una oportunidad para las mujeres venezolanas. Este plan de financiamiento, forma parte de la Gran Misión Venezuela Mujer.

¿Qué bancos ofrecen financiamiento a mujeres emprendedoras? Conoce sus requisitos

Banco de Venezuela

Ser persona natural, venezolana o extranjera naturalizada.

Consignar recaudos.

Banesco

Poseer una cuenta Banesco para realizar los cargos automáticos del día de vencimiento de la obligación.

Consignar los recaudos.

Ser persona natural, venezolana o extranjero naturalizado.

Certificado del Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

Banco Mercantil

Registro Nacional de Emprendedores (RNE).

Consignar recaudos.

Banco Activo

Estar registrada en la plataforma de Emprender Juntos www.emprenderjuntos.gob.ve y en el sistema Patria.

Ser venezolana, persona natural.

Desarrollar una actividad económica de producción o servicio en el territorio nacional no mayor a 2 años.

Banco Venezolano de Crédito

Cuenta en el Venezolano de Crédito, Banco Universal.

Planilla de Solicitud de Crédito.

Consignar recaudos.

Banco Fondo Común

Estar registrada en la plataforma de Emprender Juntoswww.emprenderjuntos.gob.ve y en el Sistema Patria

Estar inscritas en la Gran Misión Venezuela Mujer en el Sistema Patria y responder la encuesta de Mujeres Emprendedoras.

Planilla de solicitud del Crédito para Emprendedores / CrediMujer.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube