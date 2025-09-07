Lo clásico y lo moderno chocan en Nueva York: ¿por qué es tendencia la Frick Collection?

Suscríbete a nuestros canales

El prestigioso museo Frick Collection de Nueva York, conocido por su inmaculada colección de maestros clásicos, marca un hito en su historia.

Por primera vez, el museo abre sus puertas al arte contemporáneo, presentando un mural abstracto de la artista británica Flora Yukhnovich.

Esta decisión rompe con una tradición centenaria y provoca un fascinante diálogo entre expertos, desafiando la concepción de lo que un museo de arte clásico debe exhibir.

Pieza controvertida

La pieza de Yukhnovich, una reinterpretación de la obra del pintor francés del siglo XVIII François Boucher, no es una simple adición a la colección, es una confrontación.

La artista utiliza la fluidez y el color del rococó para crear una obra moderna, transformando el lujo y la frivolidad del periodo en un torbellino de formas abstractas según el detalle técnico de su obra.

Este contraste invita a los visitantes a ver las obras de Boucher con ojos nuevos, notando las pinceladas, el movimiento y la luz que la artista británica captura en su propia visión.

Para Andrew R. W. Smith, curador principal del museo, la exhibición es "una oportunidad para que el público reconsidere lo que consideramos 'clásico' y 'moderno'".

Tendencia inevitable

Esta audaz movida de la Frick Collection se alinea con una tendencia creciente en el mundo del arte, donde las instituciones tradicionales buscan reavivar el interés en sus colecciones permanentes.

"Los museos necesitan ser relevantes. Conectar el arte histórico con el presente es la forma más efectiva de atraer a nuevas audiencias", explica Sarah E. Jenkins, crítica de arte de la revista Art Perspectives.

A medida que la Frick Collection y otros museos de élite exploran estas colaboraciones, el papel del curador evoluciona de protector de la tradición a promotor de la innovación.

Este enfoque no solo revitaliza el arte, sino que también democratiza el acceso a él, afirma Jenkins.

Futuro del arte

El mural de Yukhnovich en el museo Frick Collection es más que una simple exposición; es una declaración sobre el futuro del arte y de sus instituciones.

La instalación no solo honra el legado de Boucher, sino que también afirma que el pasado y el presente no son mundos separados, sino un continuo.

Al atreverse a desdibujar las líneas entre épocas, la Frick Collection se posiciona como una fuerza importante y audaz en el panorama cultural, lista para continuar su conversación con el futuro del arte.

