¿Sabes cómo rastrear un reembolso del IRS? Te damos las claves para recibir tu dinero a tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Si pagaste más impuestos de lo que debes a lo largo del año, puedes obtener una devolución de dinero. Incluso si no pagaste impuestos, podrías recibir un reembolso si calificas para un crédito fiscal.

Para obtener el reembolso, necesitas presentar tu declaración. Recuerda que tienes hasta tres años para solicitar una devolución de impuestos, así lo confirma la página oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿Cómo rastrear un reembolso del IRS?

Si presentaste tu declaración de impuestos de forma electrónica, puedes verificar el estado de tu reembolso en 24 horas. Para hacer un rastreo de reembolso del IRS, la herramienta oficial es "¿Dónde está mi reembolso?".

Esta plataforma te da información detallada sobre el estado de tu pago para el año fiscal actual y los dos años anteriores.

Las declaraciones enmendadas tardan hasta tres semanas en aparecer en el sistema y hasta 16 semanas en procesarse. Para verificar el estado de una declaración enmendada, visita la herramienta "¿Dónde está mi declaración enmendada?".

¿Cuánto se demora el proceso?

El procesamiento de tu reembolso puede demorar hasta 21 días si presentas tu declaración de forma electrónica.

Si la envías por correo, el proceso puede tardar seis semanas o más. El tiempo de espera es mayor si la declaración tiene errores o requiere una revisión adicional.

¿Qué métodos de pago tienes?

El IRS te permite elegir cómo quieres recibir tu reembolso de impuestos. La forma más rápida es el depósito directo, que te permite dividir el dinero en hasta tres cuentas.

Si prefieres un cheque en papel, lo recibirás por correo en la dirección que proporcionaste en tu declaración. También puedes optar por una tarjeta de débito prepagada o usar algunas aplicaciones de pago móvil.

¿Qué hacer si hay un problema con tu reembolso?

Si el reembolso que recibiste no es el que esperabas, podría ser porque el IRS corrigió errores en tu declaración.

También es posible que el dinero se haya usado para pagar alguna deuda pendiente con el IRS u otras deudas estatales o federales.

Si tu cheque se perdió o está destruido, solicita un cheque de reemplazo en el sitio web oficial. Por otro lado, si te equivocaste con tu número de cuenta, llama al 800-829-1040 para detener el depósito.

El IRS recomienda visitar su sitio web oficial o usar su línea directa para obtener la información más reciente sobre tu reembolso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube