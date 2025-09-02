DMV de Oxnard: todos los trámites que puedes hacer en la nueva sede exprés

Suscríbete a nuestros canales

Desde este martes 2 de septiembre, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) tiene una nueva oficina de servicio rápido denominada “Oxnard Exprés”.

Los conductores en la ciudad de Port Hueneme ahora pueden ahorrarse el viaje a la oficina y realizar sus transacciones con el DMV en dmv.ca.gov.

Para servir mejor a los clientes, tienen el horario disponible de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles la oficina abrirá de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Todos los trámites que puedes hacer en la nueva sede exprés

La oficina ofrecerá servicios limitados del DMV, por lo que los conductores serán atendidos de acuerdo al orden de llegada.

Además, la oficina no aceptará pagos en efectivo; los trámites se deben cancelar con tarjeta de crédito y débito.

Los trámites que se pueden realizar en la oficina incluyen:

Tarjetas de identidad: original y reemplazo

Reemplazo de licencia de manejo con cambios (dirección/nombre)

Repetición de examen de conocimientos (examen escrito) para obtener una licencia de manejo

Actualizaciones/entrega de reporte médico de licencia de manejo comercial

Duplicado de registro de vehículos

Registro anual parcial de vehículo comercial (PYR)

Cartel de estacionamiento para personas discapacitadas

El DMV invita a los clientes a utilizar los servicios en línea y otros medios de servicio para completar transacciones, como pueden ser renovaciones elegibles de licencias de manejo y registro de vehículos.

