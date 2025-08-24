¡Atención conductores! El DMV abrirá oficinas los sábados en Illinois: ubicaciones y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Illinois, bajo la dirección del secretario de Estado Alexi Giannoulias, abrirá 12 de sus oficinas los sábados.

La decisión de abrir las oficinas los sábados busca reducir los largos tiempos de espera durante la semana, según lo publicado en el portal de Telemundo.

El secretario de Estado, Alexi Giannoulias, indicó que la medida permitirá que más residentes de Illinois puedan realizar sus trámites con mayor comodidad. El nuevo horario, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m., estará vigente durante un mes.

¿Qué trámites puedo hacer los sábados en el DMV?

Las oficinas del DMV en Illinois ofrecerán varios servicios los sábados sin necesidad de cita. Los usuarios podrán solicitar o renovar su licencia de conducir, registrar vehículos y obtener el Real ID.

También pueden cambiar una licencia de conducir temporal por una estándar.

¿Qué beneficios tiene la nueva licencia?

La nueva licencia de conducir temporal para visitantes está disponible para personas indocumentadas.

A diferencia de versiones anteriores, no tiene ningún distintivo que indique el estatus migratorio de la persona. Esto evita discriminación y ofrece mayor tranquilidad a los usuarios que la solicitan.

Las doce oficinas de DMV en Illinois comenzaron a funcionar con su nuevo horario el 9 de agosto. El servicio se extenderá hasta el 6 de septiembre.

¿Cuáles son las ubicaciones activas los sábados?

• Addison - 50 E. Oak St., Addison, IL 60101

• Aurora - 970 N. Lake St., Suite B, Aurora, IL 60506

• Bridgeview - 7358 W. 87th St., Bridgeview, IL 60455

• Chicago Heights - 570 W. 209th St., Chicago Heights, IL 60411

• Chicago West - 5301 W. Lexington St., Chicago, IL 60644

• Des Plaines - 1470 Lee St., Des Plaines, IL 60018

• Elgin - 595 S. State St., Elgin, IL 60123

• Joliet - 201 S. Joyce Road, Joliet, IL 60435

• Lake Zurich - 951 S. Rand Road, Lake Zurich, IL 60047

• Melrose Park - 1903 N. Mannheim Road, Melrose Park, IL 60160

• St. Charles - 3851 E. Main St., St. Charles, IL 60174

• Woodstock - 428 S. Eastwood Drive, Woodstock, IL 60098

