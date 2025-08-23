Nueva ley que revoluciona los menús: este estado de EE. UU. obligará a restaurantes a informar sobre alérgenos

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos se analiza una propuesta legislativa que podría modificar la forma en que los restaurantes comunican la presencia de alérgenos en sus platillos, afectando directamente a quienes sufren reacciones adversas a ciertos ingredientes.

La iniciativa plantea nuevas responsabilidades para los establecimientos gastronómicos y promueve cambios en los menús que se ofrecen al público.

La información fue obtenida del portal web Infobae, que detalla que el proyecto, conocido como Senate Bill 68 o Allergen Disclosure for Dining Experiences Act (ADDE), incluye la obligación de informar sobre los nueve alérgenos alimentarios más comunes en los menús de los restaurantes.

Esta propuesta se tramita en el estado de California y, si se aprueba, exigirá que los locales indiquen si sus platillos contienen leche, huevos, pescado, mariscos, frutos secos, cacahuetes, trigo, sésamo o soja. La legisladora demócrata Caroline Menjivar, creadora de la iniciativa, fundamenta la medida en la necesidad de proteger a la población con alergias severas que convive en esa región.

Modalidades para la inclusión de información en los menús

El proyecto establece diferentes opciones para que los restaurantes puedan ofrecer esta información: menús impresos con gráficos de alérgenos, materiales físicos alternativos o menús digitales accesibles mediante códigos QR.

Se contemplan excepciones para camiones de comida y carritos, quienes quedarían fuera del alcance de la norma.

Menjivar, que padece alergias severas a frutos secos, ha señalado la importancia de esta regulación tras experiencias personales graves relacionadas con reacciones anafilácticas.

Reacciones en el sector sanitario y gastronómico

El respaldo de organizaciones médicas, grupos de pacientes y familiares destaca la relevancia de facilitar una mayor claridad sobre los ingredientes en alimentos, especialmente para quienes deben evitar las alergias alimentarias. Jóvenes afectados por estas condiciones advierten sobre la dificultad que representa comer fuera sin información precisa.

Por otro lado, la California Restaurant Association expresó preocupación por los costos y la complejidad operacional que supone actualizar los menús con estos requisitos, sumado a la presión que ya enfrenta el sector por factores económicos y escasez de personal.

La legislatura californiana debe decidir sobre el proyecto en septiembre. De aprobarse, California implementaría una regulación pionera en Estados Unidos respecto a la transparencia sobre alérgenos en el ámbito gastronómico, con impacto especialmente en los restaurantes independientes.

