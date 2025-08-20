Pizza Hut lanza su menú económico en Estados Unidos por tiempo limitado: conoce su precio

Suscríbete a nuestros canales

Pizza Hut espera elevar sus ventas y resolver un problema de valor con el lanzamiento de una pizza de $ 5, por tiempo limitado.

Este miércoles la cadena lanza Crafted Flatzz por $ 5, una versión más fina y crujiente de su Pan Pizza. Son pizzas individuales, disponibles por tiempo limitado, y están dirigidas a quienes buscan un almuerzo económico.

Con el nuevo producto, Pizza Hut planea mejorar las ventas en Estados Unidos tras siete trimestres consecutivos de caída en ventas.

Los ejecutivos atribuyen las pérdidas a la confusión de los clientes con respecto a sus ofertas, debido a que los clientes con problemas de liquidez se están pasando a cadenas con mejores ofertas y nuevos platos en el menú.

Pizza Hut tuvo un segundo trimestre difícil frente a sus competidores, con una caída de 5 % en ventas en Estados Unidos. Domino’s Pizza y Papa John’s tuvieron resultados positivos tras sus respectivas rachas de ventas difíciles.

Rezago de Pizza Hut se debe a un mensaje de valor insuficiente

Pizza Hut pertenece a Yum! Brands. El director ejecutivo de la empresa matriz, David Gibbs, señaló en su presentación de resultados del 5 de agosto sobre las dificultades de la empresa, que su mensaje de valor era insuficiente para un panorama competitivo.

Pizza Hut se quedó atrás de sus pares porque “su mensaje de valor se destacó como el Domino’s Pizza y Papa John’s”, dijo RJ Hottovy, jefe de investigación analítica de Placer.ai.

La cadena intensificó sus promociones, como la ampliación de sus pizzas personales a $ 2 los martes y las alitas los miércoles; y Crafted Flatzz, su última incorporación.

El director ejecutivo de Pizza Hut, Aaron Powell, dijo en CNN que estima que apuntar al público que almuerza podría ayudar, debido a que más de dos tercios de la pizza de la cadena se venden después de las 4 pm, por lo que el lapso de tiempo previo a esa hora “es un área de oportunidad significativa” para la cadena.

Las promociones se dirigen a quienes quieren pizza y no puede comerse una completa. De todas formas, la empresa popularizó la Personal Pan Pizza y Meltz, similar al calzone.

“A la gente le encanta comer pizza todo el día. Nos corresponde ofrecer nuevas opciones que les permita disfrutar de formatos de pizza que puedan comer a cualquier hora”, dijo Powell.

Las opciones de pizza personales para almorzar

Pizza Hut ofrece cinco opciones de pizza, que incluyen pollo, tocino y rancho, tres quesos, pollo picante Nashville, pepperoni y “The Ultimate” con ingredientes con o pepperoni, salchicha italiana, cebollas caramelizadas y queso.

El Crafted Flatzz cuesta $ 5 hasta las 5 pm, más tarde, algo más. El objetivo de Flatz es aumentar el tráfico al mediodía, dijo Hottovy.

“Si bien es poco probable que la competencia disminuya, el lanzamiento de la pizza Flatzz de $ 5 podría ayudar a mejorar la percepción de valor de Pizza Hut, y atraer más clientes a sus tiendas durante las horas de almuerzo”, dijo a CNN.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube