¿La disciplina del pasado?: descubre los 13 estados de EE. UU. donde aún se castiga físicamente en las escuelas

El uso del castigo corporal como método disciplinario en las escuelas estadounidenses continúa dividiendo opiniones y presenta una regulación diversa en el país.

Algunos estados permiten aún esta práctica, a pesar de que la mayor parte de la nación la haya prohibido desde hace décadas. Según información obtenida del portal web Infobae, la persistencia de esta medida refleja contrastes geográficos y culturales que inciden en su aceptación y aplicación.

La normativa en vigor varía considerablemente entre estados, generando un panorama fragmentado en torno a esta forma de disciplina.

Regiones y estados que mantienen vigente el castigo corporal

Una parte importante del sureste estadounidense continúa autorizando el uso del castigo físico en centros educativos.

Entre estos estados se encuentran Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Alabama, Texas, Oklahoma, Kansas, Misuri, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En la región oeste, Idaho, Arizona y Wyoming también mantienen regulaciones que permiten esta práctica bajo ciertas condiciones.

En contraste, varios estados del noroeste y la costa este, incluyendo California, Oregón y Washington, así como grandes porciones del medio oeste como Michigan, Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Montana, han implementado prohibiciones estrictas sobre el castigo corporal en las escuelas.

Factores culturales y disparidades en la aplicación del castigo

El mantenimiento del castigo corporal en algunos estados tiene relación con tradiciones culturales, religiosas y políticas regionales.

Expertos sostienen que en zonas con ideologías más conservadoras, especialmente en el sur, la práctica recibe mayor respaldo social y legal. Este contexto contribuye a que, aunque legal, en muchas escuelas la aplicación sea cada vez menos frecuente.

Además, la distribución de los castigos revela desigualdades, con una proporción significativa de estudiantes afroamericanos y con discapacidad afectados por esta medida.

