Aprueban ley de castigo corporal en escuelas de Florida: sepa cómo funcionará

El estado de Florida en Estados Unidos (EE.UU.), aprobó una ley que permite el castigo corporal en las escuelas.

Por medio de esta nueva ley, los estudiantes de las escuelas podrían recibir castigos corporales, sin embargo, para ello, se debe cumlpir con ciertas condiciones.

Aprueban ley de castigo corporal en escuelas de Florida

De acuerdo con lo reseñado por TvNoticias, se trata de la ley HB 1255, la cual permite el castigo corporal a los estudiantes en las escuelas públicas del estado de Florida.

Asimismo, señala que para hacer cumplir esta ley, los padres deben otorgar su consentimiento y para ejecutar los castigos, otro adulto debe estar presente.

Adicionalmente, como parte de la normativa, tras aplicar el castigo, los padres deberán recibir una carta explicativa sobre los motivos de la sanción.

¿Qué dicta esta normativa?

En este sentido, explica que la Ley HB 1255 está en vigencia desde el 1 de julio de este año. Asimismo, detalla que estas políticas deben estar claras en las políticas de cada distrito escolar.

Sobre el consentimiento de los padres, debe ser entre una autorización para todo el año escolar o sobre casos específicos.

Cabe destacar que el estado de Florida, se convirtió en uno de los 17 estados de EE.UU. que permiten estos castigos, aunque inicialmente buscaban prohibirlos en su totalidad, resolvieron exigir la participación de los padres.

