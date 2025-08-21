¡Caso hermanos Menéndez! Juez emite este comunicado antes de las audiencias de libertad condicional

Suscríbete a nuestros canales

En un comunicado emitido 36 años después del asesinato a tiros de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills y en vísperas de las audiencias, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó que los hermanos nunca han aceptado plenamente su responsabilidad por los asesinatos de 1989, además anunció que su oficina evaluará su postura final sobre el caso de los hermanos Menéndez

Esto, tras considerar las pruebas presentadas en las audiencias de libertad condicional programadas para el jueves y el viernes, que podrían resultar en su libertad tras más de 30 años en prisión..

"Los hermanos Menéndez nunca han aceptado plenamente su responsabilidad por los horribles asesinatos de sus padres; en cambio, siguen promoviendo una falsa narrativa de defensa propia que el jurado rechazó hace décadas", declaró Hochman.

"Nos hemos opuesto sistemáticamente a su liberación en este momento porque no han demostrado una comprensión plena de sus crímenes ni que se hayan rehabilitado por completo, por lo que siguen representando un riesgo para la sociedad. Evaluaremos nuestra postura final con base en las pruebas presentadas en la audiencia".

Las audiencias de libertad condicional, la de Erik Menéndez programada para el jueves y la de Lyle Menéndez para el viernes, se hicieron posibles a principios de este año cuando un juez resentenció a los hermanos de cadena perpetua sin libertad condicional a una pena de entre 50 años y cadena perpetua.

La reducción de las sentencias los hizo elegibles para la libertad condicional bajo la ley de delincuentes juveniles de California.

El camino hacia la audiencia de esta semana se abrió a finales del año pasado cuando el entonces fiscal de distrito George Gascón recomendó una nueva sentencia.

Gascón fue destituido en noviembre, perdiendo ante Hochman, cuya oficina no apoyó la resentencia.

En su declaración del miércoles, el fiscal Hochman afirmó que el caso tiene implicaciones más amplias para el sistema judicial.

Es probable que su oficina esté representada en las audiencias.

Si bien la lucha por la libertad de Lyle y Erik Menéndez ha cobrado impulso en los últimos meses, el caso se remonta a casi cuatro décadas, comenzando con una macabra escena del crimen donde sus padres, José y Kitty, fueron asesinados a tiros en su mansión de Beverly Hills.

"La gravedad de los asesinatos no puede minimizarse sin socavar la confianza en el sistema judicial y en cómo este trata otros casos graves", declaró Hochman.

"Como dejó claro recientemente el gobernador Newsom al denegar la libertad condicional a Sirhan Sirhan, el asesino de Robert F. Kennedy, la falta de comprensión plena y la total responsabilidad por las propias acciones son factores cruciales para determinar la elegibilidad para la libertad condicional. El mismo principio se aplica en este caso".

"Si bien documentales y películas recientes han renovado la atención sobre este caso, las decisiones sobre libertad condicional deben basarse únicamente en los hechos y la ley. Este caso, como todos los casos (especialmente aquellos que cautivan al público), debe analizarse con ojo crítico.

La justicia nunca debe dejarse influir por el espectáculo. Mis opiniones personales son irrelevantes. Lo que importa y guía a mi oficina son las pruebas, los hechos del caso y la aplicación de la ley".

Los hermanos comparecerán en las audiencias a través de una transmisión de video desde el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

