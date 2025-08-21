¿Qué es la peste bubónica y cómo se contagia? Conoce la enfermedad que pone a California en alerta

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud en Estados Unidos confirmaron un caso de peste bubónica en California, el cual vincularon a la exposición en áreas rurales donde las pulgas pueden transmitir la enfermedad.

La peste bubónica es causada por la bacteria Yersinia pestis y se contrae comúnmente después de que una pulga infectada pica a una persona o cuando alguien tiene contacto con un animal portador, aunque estos casos son poco frecuentes.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y ocho días después de la exposición e incluyen dolor, inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, escalofríos y debilidad según CNN.

Enfermedad tratable

A pesar de su historia como enfermedad mortal, la peste es hoy tratable con antibióticos como la gentamicina y las fluoroquinolonas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, si no la diagnostican a tiempo, puede complicarse y llevar a infecciones más graves.

Los expertos advierten que los gatos son particularmente susceptibles a la infección, así como otros roedores, lo que aumenta el riesgo de transmisión a los humanos.

Prevención

Para prevenir la propagación de la peste, el Dr. Harish Moorjani recomienda a los residentes mantener una buena higiene en sus hogares y controlar la presencia de pulgas y roedores.

Las autoridades aconsejan mantener a las mascotas atadas al aire libre y evitar que entren en contacto con roedores y sus pulgas.

Además, es importante que las personas no toquen animales enfermos o muertos y que retiren cualquier fuente de alimento que pueda atraer a estos roedores.

Las medidas de prevención incluyen que la gente use repelentes de insectos y ropa adecuada para minimizar la exposición a las pulgas.

