La exorbitante cifra que recibirá EE.UU. por el impuesto a las remesas: conozca el monto actual de la alícuota

Un reciente informe del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del CEMLA estima que el gobierno de Estados Unidos podría recaudar millones en impuestos gracias a las remesas.

La cifra sería anual gracias a las remesas que los inmigrantes envían a varios países de Latinoamérica según información de La opinión.

La cifra de impuestos oscila entre los $625 y $702 millones de dólares según las cifras reveladas por el CEMLA.

Grupos migratorios

En este análisis, Jesús A. Cervantes González y Juan Antonio Ortega consideran, al menos, nueve grupos migratorios, incluyendo a México, Guatemala y Jamaica, los responsables de estas ganacias.

Según el estudio, este impuesto representaría entre el 0.10% y el 0.11% de la masa salarial que estos grupos obtuvieron en 2024, la cual asciende a $642 mil millones.

Aunque el impuesto impactaría a los inmigrantes, los expertos señalan que no afectaría a las remesas que reciben los países.

Más impuestos

A partir de 2026, los inmigrantes deberán pagar un impuesto del 1% sobre las transacciones en efectivo, Money Orders o cheques de caja.

Sin embargo, no se les aplicará este impuesto a los inmigrantes naturalizados. El informe destaca que el porcentaje de remesas enviadas en efectivo varía entre los grupos migratorios.

Los índices muestran un 40% a 47% de las remesas a México y entre 76% y 80% a Guatemala.

El análisis también incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Jamaica. El monto del impuesto a las remesas pagadas en efectivo oscila desde $3 millones para Costa Rica hasta entre $250 y $294 millones para México.

Impacto

A pesar de la implementación del impuesto, los expertos afirman que no habrá un impacto significativo en el total de remesas que se envían a los países analizados.

Para grupos como los de México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Colombia, el impuesto representaría una fracción mínima de su masa salarial.

En el caso de los guatemaltecos, el impuesto equivaldría a aproximadamente 0.50% de su ingreso laboral en Estados Unidos. Aunque el análisis se basa en datos de 2024, se anticipa que no habrá cambios significativos en 2025.

