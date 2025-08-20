¡Persecución y terror! Otro barrio latino de Virginia se convierte en el centro de acción del ICE

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad local de otro barrio latino de Virginia expresó preocupación por las recientes detenciones de migrantes en sus zonas cercanas.

Videos impactantes muestran a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestando violentamente a un hombre en Chirilagua según El Tiempo.

Este es un área con una significativa población latina en Alexandria, el barrio donde el ICE ahora arremete con frecuencia.

Durante dos días consecutivos, los agentes, que llegaron en vehículos sin identificación, llevaron a cabo arrestos indiscriminados, lo que alarmó a los residentes.

Testigos relatan que uno de los detenidos suplicó por su teléfono celular mientras los oficiales lo sometían.

La comunidad latina de Alexandria, que cuenta con aproximadamente 29 372 habitantes según el censo de 2020, representa el 18.4% de la población total de la ciudad.

El aumento en la presencia de ICE en la zona genera temores entre los residentes, quienes sienten que su seguridad está en riesgo.

Ingris Moran, una testigo de los eventos, afirmó que los agentes también arrestaron a más personas en una parada de autobús, lo que intensifica la sensación de vulnerabilidad en la comunidad.

Barrios asediados

Desde comienzos del 2025, las acciones de ICE se enfocan más a los sectores latinos en áreas como Los Ángeles, Chicago y Houston, donde los agentes tienen una presencia notablemente alta.

Las redadas generan un clima de miedo y desconfianza, por lo que muchas familias temen salir de sus hogares.

A pesar de que el Departamento de Policía de Alexandria declaró que no participa en la aplicación de la ley de inmigración, la comunidad sigue preocupada por la creciente actividad de ICE en su vecindario.

