¡Más capacidad! ICE abre nueva cárcel para inmigrantes llamada Cornhusker: sepa en qué estado está

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el establecimiento de una nueva alianza para expandir el espacio de detención destinado a "extranjeros criminales".

Este espacio estará bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) según informó la agencia EFE.

Esta colaboración marca la tercera instalación de este tipo, siguiendo los centros conocidos como "Alligator Alcatraz" en Miami y "Speedway Slammer" en Indiana.

La nueva instalación, que se llamará "Cornhusker", hace referencia al cultivo predominante en Nebraska, según un comunicado oficial del DHS.

Nueva cárcel

Las autoridades informaron que el centro en Nebraska contará con 280 camas para la detención de extranjeros y forma parte de un ambicioso programa que contempla un total de 800 000 camas, el cual el presupuesto aprobado en julio por el Congreso impulsó y el presidente Donald Trump promovió.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresó su agradecimiento al gobernador de Nebraska, Jim Pillen, por facilitar el espacio necesario para este nuevo centro, enfatizando la intención de "sacar lo peor de nuestro país".

Más represión

En el contexto de una política migratoria más estricta, la Administración Trump intensifica las detenciones de migrantes en el país.

Según datos oficiales, ICE tiene 59 380 personas detenidas en sus centros. Además, se prevé que Nebraska firme un acuerdo que permita a los patrulleros estatales colaborar con los agentes de ICE.

