Estafas en Florida con giftcard: alerta con este método que usan los delincuentes

Las autoridades de Florida imputaron a dos ciudadanos chinos por su presunta participación en un esquema de fraude con giftcard en tiendas de comestibles del estado.

Un gran jurado federal en Fort Pierce presentó los cargos el 14 de agosto contra Cao Yuan Liu, de 22 años, y Linghan Chen, de 26.

Según informa Telemundo, ambos enfrentan acusaciones de conspiración y posesión de más de 15 dispositivos de acceso falsificados o no autorizados.

El fraude afectó a numerosos establecimientos en condados como St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

Modus operandi

De acuerdo con los registros judiciales, el 16 de diciembre de 2024, Liu y Chen manipularon tarjetas de regalo en una tienda, retirándolas del pasillo para raspar sus códigos PIN y números de identificación antes de devolverlas al estante.

Cuando un cliente compró y activó una de estas tarjetas comprometidas, la pareja pudo acceder a los fondos.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida informó que el sistema de vigilancia capturó a los acusados huyendo en una camioneta SUV Bentley negra con matrícula de Nueva York.

Investigación

La policía allanó la residencia de los imputados al día siguiente, donde confiscó varias giftcard, de las cuales intentaron deshacerse de algunas arrojándolas por el inodoro.

Posteriormente, los investigadores encontraron más tarjetas en la camioneta durante una búsqueda el 23 de diciembre.

Los investigadores identificaron alrededor de 42 tiendas en Florida que fueron víctimas de este esquema.

Si la justicia los encuentra culpables, Liu y Chen podrían enfrentar hasta 15 años de prisión cada uno. La investigación continúa a cargo de HSI Fort Pierce y la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

