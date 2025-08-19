El futuro de Florida: cuánto podría alcanzar la población en menos de tres años

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con el último informe de la Conferencia de Estimación Demográfica, se estima que habrá más de 24.000.000 de habitantes en Florida para cuando llegue el 2027.

Según reportó El Tiempo, las predicciones indican que, en los próximos 14 años, la densidad poblacional alcanzará casi los 27’000.000 aproximadamente.

Aumento poblacional de Florida

Ante ello, se espera unos 650 nuevos residentes al día y cerca de unos 200.000 al año.

Este crecimiento no solo refleja un aumento en la población, sino que también sobre la migración, la economía y la calidad de vida.

Por otra parte, el aumento de la población puede generar oportunidades de negocio y empleo, pero también puede ejercer presión sobre la infraestructura existente.

"Agregar una ciudad un poco más pequeña que Orlando cada año" es una forma de conceptualizar el crecimiento.

Cabe recordar que, según el informe anterior, en diciembre del 2024 Florida ya superó los 23.000.000 de habitantes, con una cifra exacta de 23.002.597.

Según el sitio oficial del Censo de Estados Unidos, las estimaciones publicadas el 22 de diciembre del 2022 dejaron a Florida como el estado con más rápido crecimiento poblacional del país, algo que ocurrió en ese entonces por primera vez desde el año 1957, marcando una jornada histórica para la región.

