¡Polémica en Florida! La nueva ley que autoriza a los maestros controversiales castigos

Una nueva ley entra en vigor en Florida y permite castigos físicos en escuelas. La medida genera debate entre educadores, familias y legisladores.

Según El Tiempo, el gobernador Ron DeSantis firma la ley HB 1255, que autoriza esta práctica bajo condiciones específicas en varios condados.

La ley permite castigos físicos en escuelas con consentimiento previo

La legislación exige que los padres autoricen por escrito cualquier castigo corporal. Sin ese permiso, los docentes no pueden aplicar sanciones físicas.

Además, la norma obliga a que haya más de un adulto presente durante la ejecución del castigo. Algunos distritos, como Brevard, lo prohíben.

Por lo tanto, la ley permite castigos físicos en escuelas, pero no impone su uso. Cada distrito decide si lo incorpora o lo rechaza.

Caso que generó indignación

Estudiantes de la Universidad de Florida impulsaron la ley tras conocer el caso de un alumno golpeado en Levy sin autorización familiar.

Mientras tanto, algunos legisladores admiten que ignoraban la vigencia de esta práctica. Las cifras oficiales revelan 516 casos en el último año escolar.

Por ejemplo, el Departamento de Educación de Florida confirma que 17 distritos reportaron castigos físicos entre 2023 y 2024.

En consecuencia, la ley permite castigos físicos en escuelas, pero exige controles para evitar abusos y proteger derechos básicos.

Reactivan el debate sobre disciplina escolar

La ley HB 1255 no crea una práctica nueva, sino que regula una que ya ocurría sin supervisión clara.

La norma busca evitar casos como el de Levy, pero también abre interrogantes sobre el rol de la violencia en entornos educativos.

La ley permite castigos físicos en escuelas, pero deja en manos de los padres y distritos la decisión final sobre su implementación.

Florida inicia el año escolar con una legislación que divide opiniones y reactiva el debate sobre disciplina, límites y derechos estudiantiles.

