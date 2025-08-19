Modifican el impuesto a la propiedad en Florida: ocho ciudades toman decisiones claves

Suscríbete a nuestros canales

Los impuestos a la propiedad cambian en Miami-Dade, Florida por ello, nueve ciudades anuncian aumentos, mientras otras aplican reducciones para el año fiscal 2025-2026.

Según La Nación, cada municipio decide sus tasas de forma autónoma por lo que el nuevo mapa fiscal refleja un escenario mixto para los contribuyentes del condado.

Los impuestos a la propiedad aumentan hasta 64% en algunas ciudades

Tomás Regalado, tasador de impuestos del condado, confirma que a esto hay que agregar que una disposición estatal fija un alza del 1%:

Pinecrest: 64% Miami Lakes: 31% Medley: 20% Bay Harbor Islands: 9% Cutler Bay: 7% Key Biscayne: 3% Florida City: 2% Golden Beach: 2%

Por lo tanto, los impuestos a la propiedad impactan de forma desigual. Algunos vecinos enfrentan subidas considerables en sus facturas anuales.

Los impuestos a la propiedad se convierten en tema central en las reuniones presupuestarias de cada ciudad.

Los impuestos a la propiedad bajan en cinco jurisdicciones del condado

Sunny Isles Beach reduce 6%. La Autoridad del Downtown de Miami baja 10%. Normandy Shores y Opa-Locka aplican recortes menores.

Children’s Trust, entidad dedicada a la juventud, sorprende con una reducción del 7%. Regalado destaca el alcance de esta medida.

Mientras tanto, los propietarios recibirán cartas con los nuevos montos desde la próxima semana. El plazo para apelar vence el 16 de septiembre.

En consecuencia, los impuestos a la propiedad pueden revisarse si el contribuyente considera que el cálculo es incorrecto.

Debates fiscales estatales

El Cato Institute publica su Boletín de Política Fiscal 2024. Evalúa a los gobernadores según sus decisiones sobre impuestos y gastos.

Ron DeSantis obtiene una calificación “C”. El informe reconoce sus recortes temporales, pero critica la falta de reformas duraderas.

Los impuestos a la propiedad en Florida se ajustan localmente, mientras el debate fiscal se amplía a nivel estatal.

Miami-Dade enfrenta un año fiscal marcado por subidas, reducciones y más de 47.000 solicitudes de exención.

