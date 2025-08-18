¡Ayuda para propietarios! reabre este importante programa de vivienda en Florida que ayuda a reducir costos

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este lunes, un segundo grupo de propietarios de vivienda en Florida puede solicitar asistencia a través del programa de subvenciones diseñado para fortalecer las viviendas.

También fue hecho para ayudar a los residentes a reducir sus costos de seguro de propiedad durante la temporada de huracanes, según informó Telemundo Miami.

El programa se llama My Safe Florida y ofrece subvenciones de hasta $10 000 para mejoras relacionadas con tormentas.

La ayuda está dirigida especialmente a propietarios de bajos ingresos, cuyos montos totales no superen el 80% del ingreso medio del condado donde residen.

Solicitudes

El programa abrió las solicitudes a las 8:00 a.m. de este lunes y procesarán las peticiones por orden de llegada.

Los plazos para la presentación de solicitudes son escalonados: desde el 4 de agosto, los propietarios de bajos ingresos mayores de 60 años pueden aplicar.

Desde el 18 de agosto, todos los propietarios de bajos ingresos; desde el 1 de septiembre, los propietarios de ingresos moderados mayores de 60 años y desde el 15 de septiembre, los propietarios de ingresos moderados.

La Legislatura de Florida destinó $280 millones para este programa, priorizando a los propietarios de viviendas con ingresos bajos y moderados.

Calificación

Para calificar, la vivienda debe ser unifamiliar, independiente o adosada, y debe residir en ella. También la vivienda debe estar asegurada por un valor igual o inferior a $700 000.

Sin embargo, los propietarios de bajos ingresos están exentos de este último requisito. El programa no considera elegibles propiedades como apartamentos, condominios, casas móviles o segundas residencias.

Es importante que los interesados actúen con rapidez, ya que los fondos son limitados y se asignarán según el orden de presentación de las solicitudes.

