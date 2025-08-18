Miami busca trabajador bilingüe: pagan hasta $18 por hora a quiénes cumplan con estos requisitos

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), están en la búsqueda de cierto profesional bilingüe que pueda prestar sus servicios a cambio de una paga y beneficios interesantes.
En esta oportunidad el empleador es Coral Gables Animal Hospital, una clínica para mascotas que brinda una amplia gama de servicios de atención médica para perros y gatos en la zona.
Su enfoque es ofrecer cuidado preventivo y tratamientos para mantener la salud de los animales.
La propuesta fue publicada por el portal especializado de Indeed.
Sobre la vacante de empleo de Coral Gables Animal Hospital
En Coral Gables Animal Hospital están en la búsqueda de un/a “Veterinary Assistant”, o una Asistente Veterinario
Se trata de un puesto que puede desempeñarse a medio tiempo o tiempo completo.
La persona que ocupe el cargo deberá:
- Ayudar a los veterinarios y técnicos durante los exámenes, procedimientos y cirugías
- Manipule y sujete a las mascotas de forma segura y confiada
- Limpiar y preparar salas de examen, quirófanos y equipos
- Administrar medicamentos y tratamientos básicos bajo supervisión
- Monitorear y cuidar a los pacientes hospitalizados
- Realizar tareas de perrera y mantener un entorno hospitalario limpio y organizado
- Brindar apoyo y servicio sobresalientes a los clientes y sus mascotas
Requisitos para obtener el empleo
- Mínimo 1 año de experiencia como asistente veterinario
- Manejo cómodo de perros y gatos
- Capacidad para seguir instrucciones y trabajar tanto de forma independiente como en equipo
- Fuerte ética de trabajo y atención al detalle
- Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente
- Flexible y capaz de adaptarse en un entorno acelerado
También se prefiere que los postulantes tengan:
- Experiencia con software veterinario (Cornerstone)
- Bilingüe (inglés / español) una ventaja
Salario y beneficios + Postulación
La empresa paga un salario que va desde los $16 a los $18 por hora.
Además, ofrece los siguientes beneficios:
- Pago competitivo por hora (basado en la experiencia)
- Programación flexible
- Tiempo libre y vacaciones pagadas
- Descuentos para el personal en servicios veterinarios
- Entorno de trabajo inclusivo y de apoyo
- Oportunidades de formación y crecimiento
Puede acceder a la convocatoria de empleo en el siguiente enlace: Asistente Veterinario - Coral Gables, FL 33146 - Indeed.com.
“Si te apasionan los animales y estás listo para contribuir a un equipo trabajador y amigable, envía tu currículum y una breve carta de presentación a [email protected]”, señalan.
