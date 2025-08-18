Miami busca trabajador bilingüe: pagan hasta $18 por hora a quiénes cumplan con estos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), están en la búsqueda de cierto profesional bilingüe que pueda prestar sus servicios a cambio de una paga y beneficios interesantes.

En esta oportunidad el empleador es Coral Gables Animal Hospital, una clínica para mascotas que brinda una amplia gama de servicios de atención médica para perros y gatos en la zona.

Su enfoque es ofrecer cuidado preventivo y tratamientos para mantener la salud de los animales.

La propuesta fue publicada por el portal especializado de Indeed.

Sobre la vacante de empleo de Coral Gables Animal Hospital

En Coral Gables Animal Hospital están en la búsqueda de un/a “Veterinary Assistant”, o una Asistente Veterinario

Se trata de un puesto que puede desempeñarse a medio tiempo o tiempo completo.

“¿Es usted un asistente veterinario dedicado con experiencia práctica y un corazón para los animales? Coral Gables Animal Hospital está buscando un asistente veterinario compasivo y capacitado para unirse a nuestro equipo y ayudarnos a brindar el más alto nivel de atención a nuestros pacientes y clientes”, indican en la propuesta.

La persona que ocupe el cargo deberá:

Ayudar a los veterinarios y técnicos durante los exámenes, procedimientos y cirugías

Manipule y sujete a las mascotas de forma segura y confiada

Limpiar y preparar salas de examen, quirófanos y equipos

Administrar medicamentos y tratamientos básicos bajo supervisión

Monitorear y cuidar a los pacientes hospitalizados

Realizar tareas de perrera y mantener un entorno hospitalario limpio y organizado

Brindar apoyo y servicio sobresalientes a los clientes y sus mascotas

Requisitos para obtener el empleo

Mínimo 1 año de experiencia como asistente veterinario

Manejo cómodo de perros y gatos

Capacidad para seguir instrucciones y trabajar tanto de forma independiente como en equipo

Fuerte ética de trabajo y atención al detalle

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente

Flexible y capaz de adaptarse en un entorno acelerado

También se prefiere que los postulantes tengan:

Experiencia con software veterinario (Cornerstone)

Bilingüe (inglés / español) una ventaja

Salario y beneficios + Postulación

La empresa paga un salario que va desde los $16 a los $18 por hora.

Además, ofrece los siguientes beneficios:

Pago competitivo por hora (basado en la experiencia)

Programación flexible

Tiempo libre y vacaciones pagadas

Descuentos para el personal en servicios veterinarios

Entorno de trabajo inclusivo y de apoyo

Oportunidades de formación y crecimiento

Puede acceder a la convocatoria de empleo en el siguiente enlace: Asistente Veterinario - Coral Gables, FL 33146 - Indeed.com.

“Si te apasionan los animales y estás listo para contribuir a un equipo trabajador y amigable, envía tu currículum y una breve carta de presentación a [email protected]”, señalan.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube