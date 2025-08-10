Estados Unidos: conoce cuáles son los servicios básicos más costosos

Suscríbete a nuestros canales

El pago de los servicios básicos en Estados Unidos representa una carga financiera significativa para muchos hogares.

Aunque los costos varían considerablemente según el estado y la ciudad, la tendencia general es que estos servicios, que incluyen electricidad, gas natural, agua, alcantarillado, recolección de residuos e internet, consumen una parte importante del presupuesto mensual de las familias.

¿Cuáles son los servicios básicos más costosos en Estados Unidos?

Si bien el costo de los servicios básicos en Estados Unidos varía significativamente según la ubicación, el consumo y la infraestructura, hay una serie de servicios que consistentemente se encuentran entre los más caros para los consumidores.

Los servicios básicos más costosos en Estados Unidos son:

Electricidad

Este es, por mucho, el servicio básico más caro para la mayoría de los hogares. Su costo promedio mensual supera con creces el de otros servicios. Los precios varían drásticamente de un estado a otro.

Por ejemplo, Hawái tiene las tarifas más altas del país, seguido por estados como California, Connecticut y Massachusetts.

El consumo de electricidad se dispara en los meses de invierno por la calefacción y en los meses de verano por el aire acondicionado, lo que impacta directamente en las facturas.

Gas natural

Este servicio es otro de los principales gastos, especialmente en los estados con climas fríos donde se utiliza para la calefacción.

Los costos del gas natural también varían según el estado y están sujetos a las fluctuaciones del mercado global.

Agua y alcantarillado

El costo del agua potable y el tratamiento de aguas residuales puede ser muy alto en algunas áreas, aunque el promedio nacional es generalmente más bajo que el de la electricidad y el gas.

Algunas ciudades, como Seattle, han tenido facturas de agua y alcantarillado notablemente altas en comparación con otras, como Memphis.

Los costos están influenciados por la infraestructura local, la disponibilidad de agua y los programas de inversión en proyectos de mejora.

Internet y otros servicios de telecomunicaciones

Aunque el internet se ha convertido en un servicio esencial, sus precios pueden ser elevados, especialmente para los planes de alta velocidad.

Los servicios de televisión por cable, aunque menos comunes hoy en día, pueden añadir una carga significativa al presupuesto mensual, a menudo superando el costo de las suscripciones de streaming.

En este sentido, la electricidad y el gas natural suelen ser los servicios más costosos para los consumidores estadounidenses debido a la necesidad de calefacción y refrigeración en la mayoría de las regiones del país, seguidos de cerca por los servicios de agua, alcantarillado e internet.



